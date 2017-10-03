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Нижневартовское предприятие с «кубанскими корнями» не может заработать в ХМАО даже на аренду

Опубликовано: 3 октября 2017, 17:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

Администрация города Нижневартовска пытается взыскать ООО «Регион 123» задолженность по арендной плате за земельный участок в сумме 3,3 млн рублей. Предприятие не платит аренду администрации уже с декабря 2016 года.

Истец подал в Арбитражный суд по ХМАО-Югре ходатайство об обеспечении иска в виде наложения ареста на недвижимое имущество, принадлежащее обществу на праве собственности. Администрация мотивировала свое заявление о принятии обеспечительных мер тем, что непринятие обеспечительных мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта по делу.

В администрации Нижневартовска агентству «ЮграPRO» пояснили, что не имеют сведений о наличии какого-либо имущества у должника, сейчас главная задача юристов – взыскать недоимку.

Арбитражный суд по ХМАО-Югре отказал истцу в удовлетворении ходатайства, так как выраженная им озабоченность о затруднительности исполнения в будущем судебного акта носит предположительный характер и ничем не подтверждена.

Для справки: ООО «Регион 123» — нижневартовское предприятие с сургутской регистрацией и кубанскими корнями. Директор общества, Николай Тарасенко, из сибирской дали также руководит ОАО «Новокубанский завод керамических стеновых материалов» и ДНК «Одинцовские экосистемы». В городе Новокубанске он еще известен как индивидуальный предприниматель.

Рубрики: Нижневартовск. Метки: , , , , , , , , , .


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