Наконец-то он пришел! Вчера в столице Югры был первый в сезоне «день жестянщика»

Зима приходит всегда неожиданно, будто ее не ждали, будто в первый раз. И если в Сургуте, Нижневартовске, других городах снегопады уже были, то в Ханты-Мансийске снег был первым. Он вызвал ступор на дорогах в центре столицы Югры: в вечерний час пик машины замерли в сотнеметровых пробках. То тут, то там, мигая аварийной сигнализацией, стояли попарно автомобили, водители которых определяли, кто из них виноват в столкновении и кому платить за ремонт. К счастью, как сообщили агентству «ЮграPRO» в пресс-службе окружной ГИБДД, вчера аварии в Ханты-Мансийске обошлись без пострадавших и человеческих жертв.

Трудно было предположить, что с началом снегопада, который пошел в середине дня, дорожники кинутся подсыпать улицы: «Потому что, когда такие задачи стоят, когда мы так глубоко оказались, не время сейчас», как говаривал незабвенный Виктор Черномырдин. Правда, природа проявила гуманность: ночью не приморозило, градусник показывал +2, и вторая серия «дня жестянщика» не состоялась.

Первый снег навеял воспоминания и о прошедшей зиме, и о предыдущих. Как правило, начало зимнего периода служило информационным поводом для оптимистических заявлений дорожников Югры: «Мы готовы к зиме на 100%, — докладывал жителям города директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев в начале октября 2016 года. — Летом был произведён ремонт и обслуживание всей спецтехники предприятия. На сегодняшний день, производится дополнительное техническое обслуживание и переоборудование машин. Специалистами предприятия уже разработаны новые маршруты движения техники, а также составлены графики круглосуточного дежурства персонала по обслуживанию дорожной системы города. Чтобы дорожники смогли своевременно реагировать на любые сюрпризы погоды. Уже запасено порядка 20 тысяч тонн песко-соляных смесей. Трудностей с уборкой снега прошлой зимой у нас не возникло [2015-2016 гг.]», – добавил Александр Сергеев.

Многие жители Ханты-Мансийска именно в тот период, когда у коммунальщиков «трудностей не возникло», пожаловались на качество уборки снега президенту Владимиру Путину, написав ему письмо. После с резкой критикой работы коммунальщиков по уборке снега выступила и губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Изменилось ли что-то с тех пор? — спрашивали модераторы «Анонимного Ханты-Мансийска». — Наша съемочная группа прошлась по городским улицам, искать подтверждение жалобам горожан долго не пришлось. Причем, дороги, особенно центральные, как правило убираются. Убранный снег складируется на обочины, парковки, остановочные карманы. Где-то это вина городских коммунальщиков, где-то – управляющих компаний, а где-то – предприятий-собственников сооружений. Только жителям неважно, кто именно отвечает за неубранный снег».

В прошлую зиму администрация Ханты-Мансийска утверждала, что уборка снега в городе ведётся в усиленном режиме, но горожане были по-прежнему недовольны. Ситуация стала наиболее критичной к концу календарной зимы, когда в городе прошли обильные снегопады. Судя по всему, дорожники отдыхали по общероссийскому графику, потому что люди начали массово жаловаться на снежные завалы именно во время праздников — с 23 по 26 февраля: в выходные дни снегоуборочной техники в Ханты-Мансийске жители почти не видели. Особенно скверная ситуация была во дворах и на внутриквартальных проездах. Горожане сообщали о многочисленных случаях, когда машины застревали в снегу при попытке выехать из дворов.

При этом некоторые из них недоумевали, по какому принципу коммунальщики выбирают, где нужно чистить в первую очередь, а где потом? Администрация Ханты-Мансийска даже открыла горячую линию по вопросам вывоза снега, по телефонам которой можно было круглосуточно подать заявку на вывоз снега и получить информацию о сроках проведения снегоуборочных работ. Но, как мы понимаем, «горячая линия» это одно, а уборка и вывозка – нечто другое.

Как обычно, дорожников выручила весна, и, как утверждали злые языки осведомленных горожан, даже последний транш в 20 миллионов рублей, направленный для уборки снега, не пригодился и был смыт вешними водами в неизвестном направлении.

Корреспондент агентство «ЮграPRO», надеясь выяснить, с каким настроением встречает коллектив муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска начало зимы и не подпортил ли им настроение первый снегопад, попытался связаться с руководством предприятия. Директора Александра Сергеева на месте не оказалось, на звонок ответил его заместитель по дорожному хозяйству Николай Кравец, который отказался говорить что-либо по телефону, сославшись на то, что информацию по подготовке к зиме он в голове не держит, и предложил отправить письменный запрос. Что может держать в голове ответственный за проведение зимнего сезона накануне зимнего сезона кроме вопросов подготовки к зимнему сезону в агентстве так и не догадались, а потому решили снова прибегнуть к мудрости бывшего российского премьера Черномырдина: «Мы тут даже считать не начали, а уже сбились. Но мы подсчитаем, и тогда все узнают. И мы в первую очередь. А если кто слишком умный, пусть сам считает, а мы потом проверим. И доложим, куда попало».

Зима совсем рядом, как сойдутся отчеты городских дорожников с практикой – увидим. Не вышло бы только по-черномырдински: «хотели, как лучше, а получилось — как всегда».