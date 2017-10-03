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ХК «Югра» одержал победу над ХК «Салават Юлаев»

Опубликовано: 3 октября 2017, 9:11 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Салават Юлаев» — «Югра» 1:2Б (1:0; 0:0; 0:1; 0:1)

Накануне в продолжение выездной серии игр «Югра» сразилась с «Салаватом Юлаевым».

Хозяева льда уверенно начали игру. Спустя ровно 4 минуты счет открыл Линус Умарк. Наши хоккеисты, как ни старались, отыграть шайбу не смогли. По броскам в створ ворот соперники были равны — 10:10. Во второй двадцатиминутке болельщики не увидели заброшенных шайб. Зато в начале третьего периода счет сравнял Павел Варфоломеев, ассистировал ему Илья Шипов. К слову, новичок нашей команды сразу приглянулся своей игрой, и югорские болельщики ждали от него результата. Под конец матча наши хоккеисты остались в численном меньшинстве «5 на 3», но выстояли. Игра перешла в овертайм. В дополнительной пятиминутке выявить победителя так и не удалось. Лишь в серии буллитов «Югра» одержала победу.

В итоге, со счетом 2:1 по буллитам «Югра» одержала вторую победу на выезде.

Стоит сказать, «Уфу взяли», а следующий пункт назначения – Казань. 4 октября подопечные Анатолия Емелина сразятся с казанским «Ак Барсом», сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Рубрики: Общество, Спорт. Метки: , , , , , .


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