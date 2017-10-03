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Чем пахнет волость Галины Лапковской в Югре, и кто стоит за едким запахом?

Опубликовано: 3 октября 2017, 16:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Еще в начале лета по обращениям граждан экологические активисты провели мониторинг в районе очистных сооружений станции РЖД «Салым» Нефтеюганского района. В ходе выезда жалобы людей подтвердились – загрязненные воды с резким канализационным запахом сбрасывались в реку Ай-Ега. Экологи обратились в надзорные органы и убедились, что их опасения не напрасны.

Нефтеюганское управление Природнадзора Югры проводило выездную проверку в отношении Администрации Нефтеюганского района и выяснило, что канализационные очистные сооружения железнодорожной станции «Салым» переданы в обслуживание ООО «Тепловик-2», который впоследствии проверили на предмет нарушения требований природоохранного законодательства. Оказалось, общество действительно смывало сточные воды в реку, естественно, без всякого на то разрешения.

Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов: «Ай-Ега входит в государственный водный реестр РФ. Сброс канализационных стоков без соответствующих разрешений и нормативов очистки недопустим, ни в каком виде. После устранения нарушений экологи проведут повторный мониторинг для того, чтобы убедиться в достоверности полученных ответов по факту устранения нарушений. Нас также удивил ответ Роспотребнадзора, из которого следует, что канализационные стоки без очистки стекают в реку, но мер, они не принимают, так как к ним не обратились надлежащим образом. То есть не указали в обращении, что существует угроза вреда здоровью и окружающей среде».

 

Рубрики: Нефтеюганский район, Экология. Метки: , , , , , , .


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