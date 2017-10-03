Боевик по-югорски. Сотрудники полиции Сургутского района сняли клип с приглашением на службу
Опубликовано: 3 октября 2017, 15:41 | Служба новостей "ЮграPRO"
Пресс-служба полиции Югры опубликовала на официальном сайте ведомства видео с призывом поступать на службу в правоохранительное ведомство Сургутского района. Стоит сказать, если смотреть видео без звука, то кадры напоминают боевик, снятый режиссером-любителем. Однако, стоит отдать должное творческому коллективу полиции за оригинальный подход к поиску сотрудников.
«На страже порядка сотрудники полиции Сургутского района незамедлительно приходят на помощь каждому, кто нуждается в ее защите», — сообщает голос за кадром.
Также сообщается, что ежегодно в Сургутском районе совершается порядка 1 500 преступлений и более 14 тыс. административных правонарушений. Полицейские каждый день выходят на улицы поселений для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Спокойствие населения берегут около 600 сотрудников отдела МВД России по Сургутскому району.
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