В Югре кардиохирурги случайно спасли женщину

В минувшую субботу все югорчане могли пройти бесплатное экспресс-тестирование в Окружном кардиологическом диспансере. Сургутянка Ольга К. оказалась в числе 414 человек, которые хотели получить информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы. Женщина даже не подозревала, что сразу же после приема врача-кардиолога она окажется на операционном столе. Врачи центра зафиксировали у женщины инфаркт миокарда.

Сейчас Ольга К. наконец может дышать полной грудью. 40-летняя женщина уже улыбается, смеется и чувствует себя очень бодро. А ведь еще сутки назад сургутянка в буквальном смысле находилась между жизнью и смертью: «Через каждые 5 метров мне приходилось останавливаться, чтобы отдышаться – настолько дискомфортно я себя чувствовала. В Кардиоцентре я оказалась можно сказать случайно. Сестра рассказала об акции «Красное платье», так я и оказалась на приеме у врача-кардиолога», — вспоминает Ольга. О том, что сжимающая и сдавливающая боль, которая отдает в плечо и шею, это признак инфаркта миокарда, женщина даже не подозревала.

«Врач-кардиолог Рустам Садыков заподозрил у женщины признаки дестабилизации состояния. Пациентку направили в приемное отделение. Были взяты все необходимые анализы, выполнены инструментальные исследования, в ходе которых выяснилось, что инфаркт у пациентки начал развиваться еще 19 сентября. Женщину экстренно доставили в операционную», — отметил заведующий приемным отделением Окружного кардиодиспансера Рафаэль Сулейманов.