Камаз на трассе в ХМАО раздавил иномарку, погиб человек

По предварительным данным, сегодня в 11 часов 30 минут на 846 км автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» водитель автомашины «Камаз», двигаясь со стороны г. Ханты-Мансийск в сторону Тюмени при повороте налево, не уступил дорогу транспортному средству «Фольсваген», который двигался во встречном направлении .

В результате ДТП 26-летний водитель «Фольсвагена» погиб на месте.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

Стоит сказать, сегодня это уже третья по счету авария в нефтяном регионе. По предварительным данным сегодня в 09:15 в Нижневартовске произошло столкновение автомобилей «Ниссан» и «БМВ». В результате водитель автомобиля «Ниссан» погиб, его пассажир получил травмы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Еще об одном смертельном ДТП мы сообщали ранее в материале «Два человека погибли в утреннем ДТП под Сургутом».