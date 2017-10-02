Камаз на трассе в ХМАО раздавил иномарку, погиб человек
Опубликовано: 2 октября 2017, 16:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
По предварительным данным, сегодня в 11 часов 30 минут на 846 км автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» водитель автомашины «Камаз», двигаясь со стороны г. Ханты-Мансийск в сторону Тюмени при повороте налево, не уступил дорогу транспортному средству «Фольсваген», который двигался во встречном направлении .
В результате ДТП 26-летний водитель «Фольсвагена» погиб на месте.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.
Стоит сказать, сегодня это уже третья по счету авария в нефтяном регионе. По предварительным данным сегодня в 09:15 в Нижневартовске произошло столкновение автомобилей «Ниссан» и «БМВ». В результате водитель автомобиля «Ниссан» погиб, его пассажир получил травмы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Еще об одном смертельном ДТП мы сообщали ранее в материале «Два человека погибли в утреннем ДТП под Сургутом».
Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия, Сургут, Сургутский район. Метки: ДТП, ХМАО, Югра.
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