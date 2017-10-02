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Уголовное обвинение предъявлено Александру Калинину, последователи которого есть в Югре

Опубликовано: 2 октября 2017, 9:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

Лидеру движения «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявили официальное обвинение в принуждении кинотеатров к отказу от проката «Матильды» Алексея Учителя.

«В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

Информированный источник подтвердил агентству, что речь идет о лидере «Христианского государства».

Калинин был задержан 23 сентября в рамках дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма «Матильда». В тот же день он был арестован до 22 ноября.

Подробнее о том, как представители правительства ХМАО отреагировали на планируемый показ в кинотеатрах региона скандального фильма «Матильда», читайте в материале нашего информагентства «Страсти по фильму «Матильда» Алексея Учителя закипели в Югре».

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , , , , .


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