СМС-сообщение стало роковым для женщины в Югре
Опубликовано: 2 октября 2017, 14:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
30 сентября, около четырех часов дня возле торгово-развлекательного центра «Аура» произошла трагедия. Из окна 11 этажа дома 6/1 на Тюменском тракте выпала 35-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Женщина приехала из Ноябрьска отметить свой день рождения к сестре в Сургут, — сообщает агентство К-Информ.
Дамы распивали в гостевой комнате алкоголь. Именинница вела переписку по телефону. После очередного смс она вышла на кухню. Позже ее обнаружили лежащей на земле. Расследованием гибели займется Следственный комитет.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургут. Метки: ТЦ "Аура"., ХМАО, Югра.
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