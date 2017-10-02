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В Югре закрыли кафе «Теремок», в котором задохнулся ребенок

Опубликовано: 2 октября 2017, 18:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Югорске возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 1 октября в Югорске девочка, 2011 года рождения, находясь на игровой площадке в кафе «Теремок», попала головой в петлю подвесного устройства, которая передавила шею ребёнка. В настоящее время ребёнок находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом наше информагентство сообщало ранее в материале «Ребенок находится в коме. В Югре 6-летняя девочка застряла в сетке игровой зоны детского кафе «Теремок» и задохнулась».

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Деятельность кафе приостановлена. С участием специалистов Роспотребнадзора следователями СКР будет проведен осмотр оборудования игровой комнаты на предмет соответствия требованиям безопасности. Изучается документация, регламентирующая работу заведения. В ходе следствия будет дана оценка действиям администрации и работников кафе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Рубрики: Общество, Югорск. Метки: , , .


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