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Ребенок находится в коме. В Югре 6-летняя девочка застряла в сетке игровой зоны детского кафе «Теремок» и задохнулась

Опубликовано: 2 октября 2017, 16:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

Социальные сети Югорска кипят обсуждениями произошедшего в центре детского отдыха «Теремок» ЧП. По словам одного из участников группы «ЧП и Черный список», накануне вечером 6-летняя девочка застряла в сетке игровой зоны и задохнулась. Пострадавшего ребенка заметили другие дети, но девочка к тому моменту уже посинела. Ребенка госпитализировали, она в реанимации, однако находится в состоянии комы.

«Уважаемые родители! Будьте бдительны и не оставляйте детей без присмотра, когда водите их в детские кафе, где есть всякие лазилки. Вчера вечером в Теремке, застряла в сетке и задохнулась шестилетняя девочка. Другие дети заметили, что она висит, когда ребенок уже синий был. Девочка в реанимации в коме и прогнозы неутешительные. Эти сетки часто порваны и как выяснилось, никто за детьми там не присматривает. наши дети, кроме нас никому не нужны. Не оставляйте их одних», — сообщается в посте группы.

Очевидцы трагедии уточняют, что родители привели ребенка на детский день рождение.

Стоит сказать, неравнодушные горожане от всей души сочувствуют родителям ребенка. Редакция «ЮграPRO» присоединяется к словам поддержки и желает ребенку скорейшего выздоровления.

На данный момент полиция ХМАО не может подтвердить или опровергнуть эту информацию, так как в ведомство не поступали подобные сведения, сообщила корреспонденту «ЮграPRO» ио руководителя пресс-службы УМВД Югры Ирина Валюк. Есть ли в случившемся вина персонала, либо родителей еще предстоит выяснить.

Рубрики: Общество, Происшествия, Югорск. Метки: , , .


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