Настоятелю храма из Югры грозит уголовное дело

17 сентября с помощью АПК «Безопасный город» полицейские обнаружили и остановили автомобиль «Ниссан» по улице Крылова под управлением сургутянина 1979 года рождения, который умышлено, осознавая противоправность своих действий, в нарушение правил дорожного движения РФ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, — сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

На законные требования сотрудников полиции выйти из машины он не реагировал, пытался уехать. После того как машина остановилась, из её салона вышел мужчина, представившийся настоятелем сургутского православного храма Иваном Дарием. Он потребовал отпустить его.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Сургутским городским судом вынесено решение о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Также в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения» с наложением штрафа в размере 500 рублей и административный протокол по ст. 12.6 КоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» с наложением штрафа в размере 1000 рублей.

Ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку, в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.