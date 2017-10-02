Хоккейный клуб «Югра»: анархия и промахи тренера Игоря Захаркина

Хоккейная «Югра» в текущем сезоне выдала худший старт за всю историю своих выступлений в КХЛ. Всего три победы в 14 играх с главным тренером Игорем Захаркиным и, как результат, — предпоследнее место в лиге. Виновник такого печального положения вещей, главный тренер Игорь Захаркин, отправлен в отставку. В интервью порталу Russia Hockei двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе Игоря Захаркина на посту главного тренера ХК «Югра»:

«Увы, в Ханты-Мансийске всё в 100-процентном соответствии с моими прогнозами, одно дело — быть теоретиком, совсем другое — практиком. На мой взгляд, Захаркин в Югре это доказывает. Еще раз скажу, не вижу в работе Захаркина системы, и в этом сезоне в Югре, и в прошлом в «Салавате Юлаеве» было много анархии. Вчерашнее поражение от Минска на последних секундах из той же оперы. Получается, виноват прежде всего тренерский фактор – это отсутствие управления на скамейке», — заявил Александр Кожевников.

Уфимский журналист Джаудат Абдулин провел расследование, которое опубликовал под заголовком «Захаркин – хоккейный Хлестаков? Как тренер сочинил себе игровую карьеру».

Автор утверждает, что информация из биографии Игоря Захаркина о том, что он играл в юношеской команде ЦСКА, не соответствует действительности: игравшие там в тот же период, на который ссылается Захаркин, хоккеисты его просто не помнят.

Господин Захаркин уже давно постоянно проживает в Швеции. Видимо, чувствуя себя цивилизованным европейцем и очень крупным хоккейным специалистом, он 5 мая 2011 года дал скандальное интервью изданию «Спорт-экспресс», где сказал, что «для него хоккейный мир — это специалисты из Чехии, Швеции и Финляндии, с которыми он общается. В России же все толкуют о чем-то около хоккейном».

Ветераны хоккея после этого интервью написали открытое письмо президенту ОКР Александру Жукову, министру спорта Виталию Мутко, главе ФХР Владиславу Третьяку, президенту КХЛ Александру Медведеву, а также членам исполкома ФХР и руководителям клубов Континентальной хоккейной лиги с просьбой выписать «волчий билет» Захаркину на работу в России.

В письме говорится, что «Захаркин не должен больше получить право на работу в Российском хоккее. Он морально, этически, патриотически, и по принципам, предъявляемым порядочности работника, не подходит». Под посланием высшим руководителям российского спорта стояли подписи Бориса Михайлова, Бориса Майорова, Владимира Петрова, Виктора Тихонова, Александра Якушева…

В пятницу ТАСС опубликовал интервью с Игорем Захаркиным, которое он дал после отставки в «Югре»: «Основная проблема в игре «Югры» в нынешнем чемпионате Континентальной хоккейной лиги связана с психологией ее хоккеистов. Если в тренировочном процессе все получается, то в матчах это проглядывается только эпизодически, хотя такие эпизоды становились все более продолжительными. Команда сумеет показать стабильно хорошие результаты, если повысит психологическую устойчивость».

По мнению Захаркина, в ханты-мансийской команде не было хоккеистов, которые могли заметно превосходить в классе соперников.

Другими словами, Захаркин убежден, что в проигрышах виноваты исключительно хоккеисты, которые не мастеровиты и психологически не подкованы, а тренер так, мимо проходил. Очевидно, что в жизненном кредо с тех времен, когда против Захаркина единым фронтом выступили «звезды» российского хоккея, ничего не поменялось. Надо полагать, при подписании контракта с заезжим тренером югорские спортивные чиновники не учли мнение мэтров российского хоккея, что Захаркин «морально, этически, патриотически, и по принципам, предъявляемым порядочности работника, не подходит», сделав акцент исключительно на технические навыки тренера.

Отвечая на вопрос, заданный изданием «Спорт-Экспесс», «Если бы вы захотели, то остались бы в «Югре»? – Захаркин ответил: «Дело в том, что у меня возникли личные обстоятельства, которые не позволяли мне сосредоточиться на работе. Но, наверное, остался бы, если бы не они».

Болельщикам Югры эта «выдающаяся личность» также запомнится умением давать пустые обещания.

КСТАТИ: Клуб «Югра» под руководством нового главного тренера Анатолия Емелина выиграл на выезде у «Сочи» 3:2, в ближайшее время предстоят встречи с «Салаватом Юлаевым», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».