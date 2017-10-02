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Фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» продолжает «Творить добро»

Опубликовано: 2 октября 2017, 16:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

Акция «Твори добро» и другие акции помощи социально незащищенным семьям объединены фондом «МЫ ВМЕСТЕ» в программу «Благополучие». Она предполагает не только материальную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но и юридические консультации, решение других частных вопросов.  Но самой востребованной по-прежнему остается помощь в обеспечении семей одеждой и обувью, предметами первой необходимости.

В минувшую пятницу в Мегионе прошел очередной этап реализации благотворительной акции «Твори добро». В рамках которой помощь смогли получить 29 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отметим, что участники акции смогли подобрать сезонные теплые вещи как на детей, так и на взрослых, что невероятно актуально в связи с прогнозируемым наступлением холодов.

«Очень хорошо, что в этот раз были в наличии вещи больших размеров, что очень порадовало людей пожилого возраста, ведь они тоже смогли утеплиться перед наступлением холодов. Знаете, некоторые заявители выражали благодарность не только словами, но и крепкими объятиями, от переизбытка чувств — это очень мотивирует и дает силы, ведь напрямую указывает на то, что наша помощь очень значима для других людей. Это очень вдохновляет!», — делится Любовь Семеняк, сотрудница общественной приемной Алексея Андреева.

Стоит отметить, что за почти шесть лет работы благотворительного фонда «МЫ ВМЕСТЕ» такую помощь получили семьсот семей из городов и поселков Югры, многие — неоднократно. Общая сумма помощи в виде целевых поступлений, товаров, скидок в денежном выражении составила почти 10, 5 млн рублей.

Мы выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в организации и проведении акции «Твори добро»:

Списки семей, нуждающихся в поддержке предоставили фонду «МЫ ВМЕСТЕ» постоянные партнёры акции: Председатель общественной организации Бойко О.В. и Комплексный центр социального обслуживания населения Гармония.

Предоставили вещи для проведения акции:

Магазин Diva, и персонально Верига Елена Михайловна

ИП Игнатенко Галина Яковлевна

ТЦ Купеческий двор (почти каждый бутик предоставил вещи)

ИП Балевич И.В.

Также благодарим всех неравнодушный жителей, которые приносили на акцию свои вещи в отличном состоянии.

«Я от всей души благодарю неравнодушных предпринимателей и жителей за участие в большой благотворительной акции «Твори добро». Оказывая помощь тем, кто в ней так остро нуждается, мы не просто дарим материальные ценности, мы даем людям поддержку, заботу и надежду. Запрос на такую помощь, к сожалению, все еще велик, но столь же велико стремление жителей и организаций городов оказать поддержку нуждающимся», — делится Алексей Андреев, учредитель фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», депутат Думы Югры от фракции Единая Россия.

Рубрики: Мегион, Общество. Метки: , , .


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