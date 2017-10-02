Два человека погибли в утреннем ДТП под Сургутом
Опубликовано: 2 октября 2017, 10:40 | Служба новостей "ЮграPRO"
По предварительной информации сегодня в 6 часов 36 минут в Нефтеюганском районе на 43 км автодороги подъезд к г. Сургут 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21104» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хундай HD-78».
В результате аварии водитель «ВАЗа» и его пассажир, 29-летний мужчина погибли на месте. Пассажир «ВАЗа», 31-летняя женщина бригадой скорой помощи была доставлена в окружную клиническую больницу Сургута.
На месте происшествия до сих пор работают сотрудники полиции, сообщает пресс-служба УМВД Росии по ХМАО – Югре.
Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия, Сургут, Сургутский район. Метки: ДТП, ХМАО, Югра.
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