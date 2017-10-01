В Советском районе Югры полицейские устроили погоню со стрельбой (Видео)

Вечером 29 сентября на 367 километре автодороги «Югра» наряд попытался остановить транспортное средство. Однако, водитель не реагировал. Тогда наряд ДПС, включив световую и звуковую сигнализацию, выехал в попутном направлении.

При помощи громкоговорящего устройства водителю неоднократно подавались требования об остановке, которые он отказывался выполнять и пытался скрыться, увеличивая скорость движения, маневрировал по дороге, выезжал на полосу встречного движения. Правонарушитель при движении во встречном направлении транспортных средств, пытался, изменяя направление движения, столкнуть патрульную автомашину с проезжей части.

Стоит сказать, сотрудники ДПС приняли решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Инспектор с помощью громкоговорящего устройства сообщил о намерении применить оружие, дал время для выполнения требования об остановке, после чего выстрелил вверх. Однако и на выстрел водитель не отреагировал. После этого, инспектор несколько раз выстрелил в заднее правое колесо. В результате повреждения колеса, машина сбавила скорость и остановилась.

В итоге выяснилось, что автомашиной «ВАЗ 21703» управлял 29-летний водитель, который был пьян.

В настоящее время водитель помещен в ИВС, сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Советскому району.