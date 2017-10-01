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В Советском районе Югры полицейские устроили погоню со стрельбой (Видео)

Опубликовано: 1 октября 2017, 12:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вечером 29 сентября на 367 километре автодороги «Югра» наряд попытался остановить транспортное средство. Однако, водитель не реагировал. Тогда наряд ДПС, включив световую и звуковую сигнализацию, выехал в попутном направлении.

При помощи громкоговорящего устройства водителю неоднократно подавались требования об остановке, которые он отказывался выполнять и пытался скрыться, увеличивая скорость движения, маневрировал по дороге, выезжал на полосу встречного движения. Правонарушитель при движении во встречном направлении транспортных средств, пытался, изменяя направление движения, столкнуть патрульную автомашину с проезжей части.

Стоит сказать, сотрудники ДПС приняли решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Инспектор с помощью громкоговорящего устройства сообщил о намерении применить оружие, дал время для выполнения требования об остановке, после чего выстрелил вверх. Однако и на выстрел водитель не отреагировал. После этого, инспектор несколько раз выстрелил в заднее правое колесо. В результате повреждения колеса, машина сбавила скорость и остановилась.

В итоге выяснилось, что автомашиной «ВАЗ 21703» управлял 29-летний водитель, который был пьян.

В настоящее время водитель помещен в ИВС, сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Советскому району.

Рубрики: Общество, Происшествия, Советский район. Метки: , , , .


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