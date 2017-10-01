В Ханты-Мансийске завершились I Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Осенняя Югра»

Два дня юные гимнастки из Екатеринбурга, Москвы, Нового Уренгоя, Тюмени, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Советского, Сургута, Урая, Югорска и Ханты-Мансийска выявляли сильнейших в групповых и индивидуальных программах.

В церемонии закрытия соревнований приняли участие заместитель директора по спорту АУ «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс, главный судья соревнований, заслуженный тренер России, судья всероссийской категории Наталья Кукушкина и заместитель главного судьи, старший тренер сборной Югры по художественной гимнастике Анна Казанцева.

Главный судья соревнований отметила высокий уровень их организации. «Все было хорошо организовано, начиная от гостиницы и питания до зала, в котором прошли соревнования. Когда есть такие спортивные сооружения, все становится реальным. Как правило, в регионах нет таких шикарных залов, как в Ханты-Мансийске. Нам нужен и высокий потолок, и правильный ковер, и помост, который амортизирует и защищает спортсменок от травм. Если есть такие условия, то всегда найдутся талантливые люди, которые воспитают из начинающих гимнасток спортсменок самого высокого уровня».

Подтверждением этих слов стала победа Юлии Кутлаевой в индивидуальной программе кандидатов в мастера спорта. Именно в Югре юная гимнастка делала свои первые шаги в спорте, а позднее была замечена специалистами из столицы и приглашена тренироваться с сильнейшими спортсменками страны. Сейчас Юлия представляет сразу два региона – Ханты-Мансийский автономный округ и Москву.









«Естественно, Москва – это кузница чемпионок, — поделилась старший тренер сборной Югры Анна Казанцева. – Столичные тренеры заметили в Юлии талант и начали его развивать и поднимать уровень мастерства спортсменки. В какой-то момент он становится просто недосягаемым для спортсменок, которые продолжают заниматься на периферии. В Москве с девочками работает целая группа настоящих мастеров – хореографов, постановщиков, диетологов, тренера ОФП и СФП. Как говорится: «Дубы растут среди дубов». Когда спортсмен попадает в среду, в которой воспитывают чемпионок, он сам становится чемпионом. Конечно, мы надеемся на это и ждем больших результатов от Юлии Кутлаевой».

В дни соревнований посмотреть на выступления юных граций приходили не только родители и друзья девочек, но и гости самого высокого уровня. Днем Центр развития теннисного спорта посетила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а вечером показательные выступления гимнасток увидел российский пианист, солист Московской Государственной филармонии, академик РАЕН, Российской Академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум, направившийся на соревнования сразу по завершении собственного концерта. Музыкант был впечатлен мастерством и грацией спортсменок, и отметил, что художественная гимнастика – это та дисциплина, которая делает искусство спортом, а спорт – искусством.









Победительницами и призерами I Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Осенняя Югра» стали следующие спортсменки:

Групповые упражнения, 2 взрослый разряд

1. Ханты-Мансийск (Зитляужева С., Шевелева К., Хакимова А., Саморокова Ю., Гаврилова М., Карлова Н.)

Групповые упражнения, 1 взрослый разряд

1. Нефтеюганск (Чалышева А., Фомина А., Ахтямова И., Паршина А., Косарева Е.)

Групповые упражнения, КМС

1. «Вдохновение» (Тюмень) (Дударева С., Антонова У., Осецкая Е., Лунькова П., Колесова А.)

2. Тюмень (Нихти Е., Макшанцева Д., Колодяжная М., Лукьянова Я., Парафилова О.)

3. Ханты-Мансийск (Завадская О., Титова М., Махвиеня П., Хадиева О., Гультяева И., Молибоженко М.)

Групповые упражнения, мастера спорта

1. Тюмень (Фролова И., Сизякова Н., Нургалеева А., Мальчихина В., Борзаковская К.)

Индивидуальная программа, 2 взрослый разряд

1. Вяхирева Мария (Екатеринбург)

2. Пантюхина Ульяна (Екатеринбург)

3. Клевакина Екатерина (Екатеринбург)

Индивидуальная программа, 1 взрослый разряд

1. Чернышева Лилия (Екатеринбург)

2. Фефелова Валерия (Екатеринбург)

3. Юдина Полина (Сургут)

Индивидуальная программа, КМС

1. Кутлаева Юлия (Москва – ХМАО)

2. Нагорная Стефания (Москва)

3. Ефимова Полина (Екатеринбург)

Индивидуальная программа, мастера спорта

1. Андреева Анастасия (Мегион)

2. Мальчихина Валерия (Тюмень)

3. Фролова Ия (Тюмень)