Со счетом 2:3 «Югра» одержала победу над ХК «Сочи»

«Югра» отправилась на очередную выездную серию игр. Этот выезд станет особенным для нашей команды, ведь новый тренерский штаб во главе с Анатолием Емелиным приступил к своим обязанностям, даже не побывав в Ханты-Мансийске.

Игра началась на высоких скоростях. Долгое время соперники не могли открыть счет в матче. Лишь на 15 минуте первого периода Вели-Матти Савинайнен мощным щелчком «распечатал» ворота Константина Барулина. Во втором периоде заметно оживились хозяева, и результат не заставил себя долго ждать. Правда, помогло хозяевам численное преимущество, которым воспользовался Руслан Педан. Но наши хоккеисты моментально нашли ответ: Евгений Скачков перехватил шайбу и отдал пас Константину Майорову. Тот бросил от души и попал в цель! Счет стал 1:2. На второй перерыв наши игроки вновь ушли с преимуществом в счете.

Заключительная двадцатиминутка была очень напряженной. Хозяева усилили давление и практически не давали югорчанам выйти из своей зоны. Контратаки в исполнении наших хоккеистов были редкими. В результате, сочинцы реализовали очередное большинство усилиями Шона Коллинза. В основное время соперники победителя так не выявили. В овертайме героем матча стал Павел Варфоломеев, успешно реализовав штрафной бросок, назначенный в ворота Константина Барулина.

Со счетом 2:3 «Югра» одержала победу над ХК «Сочи» и прервала затянувшуюся серию поражений.

Лучшим игроком матча в нашей команде назван нападающий Павел Варфоломеев.

Следующая игра югорчан состоится 2 октября в Уфе. Нашим соперником станет местный «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба ХК «Югра».