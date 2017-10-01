Воскресенье, 1 октября 2017 18+

Комментарии:

Со счетом 2:3 «Югра» одержала победу над ХК «Сочи»

Опубликовано: 1 октября 2017, 16:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Югра» отправилась на очередную выездную серию игр. Этот выезд станет особенным для нашей команды, ведь новый тренерский штаб во главе с Анатолием Емелиным приступил к своим обязанностям, даже не побывав в Ханты-Мансийске.

Игра началась на высоких скоростях. Долгое время соперники не могли открыть счет в матче. Лишь на 15 минуте первого периода Вели-Матти Савинайнен мощным щелчком «распечатал» ворота Константина Барулина. Во втором периоде заметно оживились хозяева, и результат не заставил себя долго ждать. Правда, помогло хозяевам численное преимущество, которым воспользовался Руслан Педан. Но наши хоккеисты моментально нашли ответ: Евгений Скачков перехватил шайбу и отдал пас Константину Майорову. Тот бросил от души и попал в цель! Счет стал 1:2. На второй перерыв наши игроки вновь ушли с преимуществом в счете.

Заключительная двадцатиминутка была очень напряженной. Хозяева усилили давление и практически не давали югорчанам выйти из своей зоны. Контратаки в исполнении наших хоккеистов были редкими. В результате, сочинцы реализовали очередное большинство усилиями Шона Коллинза. В основное время соперники победителя так не выявили. В овертайме героем матча стал Павел Варфоломеев, успешно реализовав штрафной бросок, назначенный в ворота Константина Барулина.

Со счетом 2:3 «Югра» одержала победу над ХК «Сочи» и прервала затянувшуюся серию поражений.

Лучшим игроком матча в нашей команде назван нападающий Павел Варфоломеев.

Следующая игра югорчан состоится 2 октября в Уфе. Нашим соперником станет местный «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Рубрики: Спорт. Метки: , , .


Рейтинг новости:

83
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Ханты-Мансийске завершились I Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Осенняя Югра»

Опубликовано 1 октября 2017, 13:02

Два дня юные гимнастки из Екатеринбурга, Москвы, Нового Уренгоя, Тюмени, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Советского, Сургута, Урая, Югорска и Ханты-Мансийска выявляли сильнейших в групповых и индивидуальных программах. В церемонии закрытия соревнований приняли участие заместитель директора по ... Читать полностью >>

В Советском районе Югры полицейские устроили погоню со стрельбой (Видео)

Опубликовано 1 октября 2017, 12:32

Вечером 29 сентября на 367 километре автодороги «Югра» наряд попытался остановить транспортное средство. Однако, водитель не реагировал. Тогда наряд ДПС, включив световую и звуковую сигнализацию, выехал в попутном направлении. При помощи громкоговорящего устройства водителю неоднократно подавались ... Читать полностью >>

В ХМАО 12-летняя девочка отравила одноклассников таблетками, 2 ребенка госпитализированы

Опубликовано 30 сентября 2017, 19:17

30 сентября в следственный комитет поступило сообщение о госпитализации в поселке Пионерский Советского района двух несовершеннолетних, 2005 и 2004 годов рождения, с диагнозом отравление таблетками «Феназепам». Силовое ведомство ведет проверку. По предварительным данным, 12-летняя девочка нашла ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO