В Югре на автомобильной дороге Сургут – Когалым горел автомобиль

Похожие:

«Лукойл» сдает позиции в Югре АЗС «Лукойла» не видели не только реконструкции, но и обычного ремонта со времени их постройки: кое на каких стоят уличные туалеты времен первостроительства. ... Читать полностью >>

В Югре молодой человек угнал автомобиль «Тойота» и попытался его поджечь В поселке Березово ХМАО в ночное время подозреваемый 1999 года рождения обнаружил открытый автомобиль «Тойота», внутри салона, которого злоумышленник увидел ключ зажигания. Проехав несколько метров, подозреваемый пробил переднее колесо. Так как самостоятельно заменить колесо он не ... Читать полностью >>