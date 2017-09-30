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В Югре на автомобильной дороге Сургут – Когалым горел автомобиль

Опубликовано: 30 сентября 2017, 11:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне на 70 километре автомобильной дороги Сургут – Когалым горел автомобиль.

В 20:26 поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 20:35. Пожар ликвидирован в 20:36. К тушению пожара от МЧС России привлекалась 1 единица  техники, 3 человека личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.

Рубрики: Когалым, Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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