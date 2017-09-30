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В Югре 15-летний мотоциклист погиб в ДТП с УАЗом, которым управлял сотрудник ГИБДД

Опубликовано: 30 сентября 2017, 18:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне вечером в поселке Перегребное Октябрьского района произошло ДТП с участием мотоцикла под управлением 15-летнего подростка и автомобиля УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД. В результате аварии несовершеннолетний погиб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Отметим, в отношении сотрудника ГИБДД следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Рубрики: Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , .


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