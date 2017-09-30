В ХМАО 12-летняя девочка отравила одноклассников таблетками, 2 ребенка госпитализированы
Опубликовано: 30 сентября 2017, 19:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
30 сентября в следственный комитет поступило сообщение о госпитализации в поселке Пионерский Советского района двух несовершеннолетних, 2005 и 2004 годов рождения, с диагнозом отравление таблетками «Феназепам».
Силовое ведомство ведет проверку. По предварительным данным, 12-летняя девочка нашла дома таблетки «Феназепам», принесла их в школу, где употребила сама и дала одноклассникам как витамины. В итоге, таблетки употребили девять школьников, двое из которых госпитализированы, остальные дети после осмотра врачами отпущены домой под наблюдение родителей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.
Рубрики: Советский район. Метки: Феназепам, ХМАО, Югра.
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