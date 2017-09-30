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«Лукойл» сдает позиции в Югре

Опубликовано: 30 сентября 2017, 0:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Лукойл» — одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний мира. На долю «Лукойла» приходится 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. На Россию приходится 87% добычи и 90% доказанных запасов «Лукойла», при этом 48,2% добычи и 53,7% доказанных запасов сосредоточены в Западной Сибири. Имеет более 40 дочерних компаний, около 2400 АЗС, среднесуточный отпуск ГСМ через каждую из которых – более 9 тонн.

Сейчас бренд компании «Лукойл» известен во всем мире: предприятия «Лукойла» работают в России, странах Азии и Европы, Америке. Штаб-квартира «Лукойл» находится в Москве, на Сретенском бульваре, имеется североамериканское представительство, расположенное в Ист-Мэдоу — пригороде Нью-Йорка.

Не все помнят, что взлет «Лукойла» на мировой небосклон начинался в Ханты-Мансийском автономном округе, когда в 1991 году три нефтедобывающих предприятия — «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз» — были объединены в государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» («Лукойл»), а в апреле 1993 года на базе государственного концерна было создано акционерное общество открытого типа «Нефтяная компания «Лукойл».

И сейчас, и ранее более половины запасов нефти «Лукойла» сконцентрировано в Западной Сибири. Основным оператором добычи является ООО «Лукойл-Западная Сибирь», базирующееся в Ханты-Мансийском автономном округе, 100 % акций которого принадлежит ОАО «Лукойл» и которое является крупнейшим активом «Лукойла».

В ноябре прошлого года в арендованном Государственном Кремлевском Дворце «Лукойл» отмечал свой 25-летний юбилей. На праздник пригласили руководителей тех регионов, в которых находятся месторождения нефти, в том числе губернатора ХМАО-Югры Наталью Комарову.

Меню поражало богатым ассортиментом дорогих деликатесов, — сообщали федеральные СМИ. — Белужья икра на мини-оладьях (индивидуальная подача, минимум 2500 рублей за порцию), байкальский омуль с молодым картофелем и редисом, салат с жареной перепелкой, свежим инжиром и сыром пармезан, рулет из пулярки с черносливом, каспийская севрюга, подкопченная с можжевеловой ягодой, дальневосточный лосось, маринованный с ростками спаржи, амоньер с курицей, грибами и соусом тимьян (индивидуальная подача), утиная ножка конфи на карамелизированном яблоке с жюльеном из пастернака и цитрусовым соусом… Официальные затраты на торжество в Кремле составили 10 млн рублей.

За прошедшие 25 лет «Лукойл» создал себе на внутреннем и внешнем рынке хорошую репутацию, упакованную в позолоченный фасад, и из этого московско-нью-йоркского далека ему, конечно, не хочется оглядываться назад, туда, где все начиналось: Сибирь – не Европа, и, разумеется, не Америка. Почему не хочется? Радостного мало: В ХМАО остановились в развитии города, которые когда-то послужили базой для становления нефтяного гиганта, с учетом имеющихся, а тем более открывающихся мировых перспектив меняются цели и способы их решения, тем более, что «Лукойл-Западная Сибирь» исправно и в необходимых количествах неустанно качает по трубе нефть. С момента основания компанией «Лукойл» руководит Вагит Алекперов, который не раз был награжден  медалями «За заслуги перед Отечеством» президентами России Борисом Ельциным  и Владимиром Путиным.
Основной акционер «Лукойла», Алекперов, за последний год увеличил свое состояние на $5,6 млрд (плюс 62,9%) и оно составило $14,5 млрд. Наряду с этим американское издание Forbes сообщило, что «Лукойл» в очередной раз возглавил список из 200 наиболее крупных предприятий России.

Старожилы Югры помнят, как «Лукойл» под своим брендом строил в округе свои первые автозаправки, и это было явным знаком, что дела округа идут в гору. Строились города и дороги, увеличивалось число автомобилей, которые охотно покупали имевшие  хорошие заработки нефтяники.  Сначала АЗС «Лукойла» появились на трассах и в городах, которые называли «лукойловскими», далее – в Сургуте, Ханты-Мансийске. Все понимали: «Лукойл» —  это стильно и современно, «Лукойл» — компания для людей. Построив в Югре 48 АЗС, «Лукойл» эту программу в округе завершил.

Весной этого года в прессу просочился слух, что «Лукойл» готовит проект по продаже нескольких сотен АЗС из-за снижения их рентабельности. Владеющая 2544 автозаправками в России (это 21% от общего числа местных АЗС), компания до сих пор не исключает возможности продажи до 30% этой сети. По утверждению менеджмента компании в 2016 году средняя маржа АЗС в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской, Московской областях, Чувашии достигала 2 тыс. руб. с тонны реализуемого топлива, а по  итогам первого квартала 2017 года из-за налогового маневра и роста акцизов снизилась в 250 раз — до 8 руб. за тонну. Точных данных по рентабельности бизнеса АЗС «Лукойла» в ХМАО найти не удалось, хотя, скорее всего, общая тенденция характерна и для округа. Проблема еще и в том, что получить прибыль не с цены, а с объема с каждым годом становится все проблематичней: конкуренция на рынке нефтепродуктов растет неумолимо. Времена первооткрывателей и основателей прошли, и сейчас средний и малый бизнес буквально наступает гигантам на пятки, невзирая на их авторитет и заслуги. Чтобы увеличить объем продаж на АЗС, их владельцы открывают на станциях магазины, автосервисы, кафе, оказывают множество бесплатных услуг и т.д., преследуя главную цель: каждого приехавшего водителя сделать своим постоянным клиентом. Перспективы здесь есть, и немалые, только в ХМАО число легковых автомобилей за последние 10 лет увеличилось в два раза и растет постоянно.  Согласно российской статистике, водители за год тратят на заправку автомобилей 2,7 триллиона рублей, вливая в них 65,5 миллионов тонн горючего, — приводит сведения агентство  «Автостат». Больше всего горючки сожгли легковые автомобили — 30,3 миллиона тонн, что составляет  46,3 в процентном соотношении. На втором месте грузовики — 22,4 миллионов тонн или 34,2%. Легкий коммерческий транспорт заправили в количестве 9,4 миллионов тонн. Все остальное автобусы и мотоциклы. Рынок ГСМ продолжает расти.

Одновременно с 30-процентным сокращением сети АЗС в России, «Лукойл» намерен расширять сеть АЗС в Турции. Об этом рассказал президент компании Вагит Алекперов на недавнем инвестфоруме в Сочи. Сейчас компании принадлежит более 600 АЗС в Турции (5% рынка). «Мы увеличили свое присутствие в Бельгии и Голландии, где есть у нас нефтеперерабатывающий завод, сильно присутствуем на Балканах и продолжаем усиливаться; мы намерены активизироваться в Турции, потому что наши заводы ориентированы на этот рынок», — делился планами на будущее Алекперов. Переориентация на зарубежный рынок, где налоговая политика правительств более предсказуема, — понятное желание частной нефтяной компании, основная цель которой – получение прибыли, — плохо согласуется с размытым понятием «патриотизм».

Политика «Лукойла» в отношении сети собственных АЗС откровенно ясна, и все бы оно ничего, если бы те же имевшие когда-то щегольский вид заправки компании в округе постепенно не приходили в упадок, который  в скором времени может начать граничить с разрухой.

Как выбор стратегии той или иной компании влияет на ее рыночный рейтинг  можно проследить на примере сети авто заправочных станций «Газпром нефть»:  она стала лауреатом VI ежегодной независимой российской премии «Права потребителей и качество обслуживания». Финал проходил в  Сочи,  где «Газпром нефть» стала победителем сразу в двух номинациях: «Выбор потребителей» и «Розничные услуги». Работу компаний оценивали не только российские автомобилисты, но и экспертное сообщество.

«Основным критерием, позволяющим нам, участникам топливного рынка, удерживать позиции в конкурентной борьбе, является качество реализуемых нефтепродуктов и высокие стандарты сервиса, – рассказал при награждении директор компании по региональным продажам Александр Крылов.

Сеть АЗС «Газпром нефть» включает в себя около 1 400 станций, которые расположены в разных городах России и странах СНГ. В Югре их число – 17.

Корреспондент агентства «ЮграРRO» побывал на заправках «Лукойла» и «Газпром нефти», работающих в округе. Разница в качестве услуг, оказываемых клиентам, разительна. Автолюбители-пользователи интернета правы, выставляя оценки 1:5 в пользу «Газпром нефти». Складывается впечатление, что многие АЗС «Лукойла» не видели не только реконструкции, но и обычного ремонта со времени их постройки: кое на каких стоят уличные туалеты времен первостроительства.  Дизайн торговых помещений и их оборудование выглядят так, будто скопированы со станционного буфета времен «совка» с помесью провинциального ларька автозапчастей.  Ассортимент выпечки, кондитерских изделий,  горячих напитков, снеков скуден, будто после набега полчища голодных оккупантов. В санузлах, где они есть, нет бумаги, грязь, воняет, нет горячей воды. Персонал мрачен. Территории АЗС не убраны. По всем тем же позициям, только со знаком плюс, можно сказать о станциях «Газпром нефти»: чисто, вежливо, современно, приветливо.

Менеджмент «Лукойла», богатейшей компания России, посчитав бизнес АЗС низко рентабельным, оставил его не то чтобы без поддержки – без внимания. Огромный нефтяной поток, поступающий по трубам из Югры, представляет собой по сути равноценное поступление триллионов рублей и прочих долларов, фунтов, марок… Но, если бы не было парней с хантыйского севера, которые, работая, наполняют нефтяной поток, не было бы и финансового могущества «Лукойла», юбилеев в кремлевских дворцах, — ничего бы не было.

ХМАО-Югра для «Лукойла» — особый регион, начало его начал и этих начал опора и продолжение. Может, в виде исключения, чтобы оказать северянам свое внимание, посмотреть непредвзято, как выглядит «Лукойл» в их глазах, провести эксперимент по улучшению работы АЗС в округе – вдруг, получится? – тогда и продавать свою сеть в России не придется.

Рубрики: Когалым, Лангепас, ТЭК, Урай, Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: , , , , , , .


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