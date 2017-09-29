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Жительница Югры может лишиться свободы на 5 лет за организацию борделя

Опубликовано: 29 сентября 2017, 8:57 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Сургуте ХМАО в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские установили, что с июля 2017 года жительница Сургута  для оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение привлекла девушку 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы срок на 5 лет, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Отмечается, что для реализации преступного умысла злоумышленница арендовала квартиру, кроме того определила девушке порядок и размер оплаты за оказанные клиентам услуги сексуального характера, получая денежное вознаграждение в размере 50 процентов от суммы.

Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. игорь.:
    29 сентября 2017 в 12:47

    Давно пора разрешить это дело

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