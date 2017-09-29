В Югре швейная фабрика увеличит объем производства на 23 %
Опубликовано: 29 сентября 2017, 11:23 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне в городе Сургуте ХМАО открылось новое здание швейной фабрики ОАО «Сургутнефтегаз». В начале 90-х фабрика выпускала около 9 тыс. костюмов, с 2018 года объем должен вырасти в 10 раз – свыше 90 тыс. комплектов одежды, сообщается на сайте правительства Югры.
«На протяжении 25 лет швейная фабрика создавала комфортную и безопасную одежду для своих работников: «С открытием новейшего здания коллектив швейной фабрики расширит ассортимент и приложит больше усилий к качеству выпускаемой продукции. Фабрика выпускает свыше шестисот моделей одежды, за этот период сшито свыше двух миллионов изделий», — отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Александр Буланов .
Отмечается, что объем производства составит почти 500 тыс. рублей. На 2018 год объем запланирован на уровне 605 млн рублей, что на 23 процента больше, чем в 2017-м.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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