В Югре молодой человек угнал автомобиль «Тойота» и попытался его поджечь

В поселке Березово ХМАО в ночное время подозреваемый 1999 года рождения обнаружил открытый автомобиль «Тойота», внутри салона, которого злоумышленник увидел ключ зажигания. Проехав несколько метров, подозреваемый пробил переднее колесо. Так как самостоятельно заменить колесо он не смог, решил скрыться, но предварительно совершил попытку поджога автомобиля через бензобак. Возбуждено уголовное дело по факту угона и по факту покушения на умышленное уничтожение имущества путем поджога по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 и ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 уголовного кодекса РФ, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.