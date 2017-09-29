В Югре иномарка врезалась в автобусную остановку, погибла 19-летняя девушка

За сутки в ХМАО зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 10 получили травмы.

Во втором часу ночи на улице Индустриальная в Нижневартовске 19-летняя автоледи на «Тойоте CHAISER» не справилась с управлением, машину занесло. Итогом аварии стал наезд на фонарь и остановку общественного транспорта.

В результате происшествия пассажиры (девушки 18 и 19 лет) получили травмы различной степени тяжести, водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.