Пятница, 29 сентября 2017 18+

Комментарии:

В Югре иномарка врезалась в автобусную остановку, погибла 19-летняя девушка

Опубликовано: 29 сентября 2017, 9:11 | Служба новостей "ЮграPRO"

За сутки в ХМАО зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 10 получили травмы.

Во втором часу ночи на улице Индустриальная в Нижневартовске 19-летняя автоледи на «Тойоте CHAISER» не справилась с управлением, машину занесло. Итогом аварии стал наезд на фонарь и остановку общественного транспорта.

В результате происшествия пассажиры (девушки 18 и 19 лет) получили травмы различной степени тяжести, водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Рубрики: Нижневартовск, Общество, Происшествия. Метки: , , .


Рейтинг новости:

639
Просмотры:
8
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Аноним:
    29 сентября 2017 в 11:20

    Но сколько раз писали властям что нужны заградительные барьеры на остановках в виде столбиков

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Дороги столицы Югры – в десятке лучших в России

Опубликовано 29 сентября 2017, 14:02

Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели пресс-конференцию, в ходе которой представили итоги своей работы за 2017 г. Одним из главных итогов работы проекта на данный момент стал составленный активистами ОНФ Топ-10 дорог, набравших наибольшее ... Читать полностью >>

Делу время, интернету – час: когда и сколько уральцы «сидят» в интернете

Опубликовано 29 сентября 2017, 13:41

В преддверии всероссийского Дня интернета, связисты установили, в какое время и день недели уральцы любят «посидеть» в интернете. Югорчане, как правило, активнее качают трафик в среду, для сравнения — Свердловская область предпочитает «зависать» в сети в ... Читать полностью >>

В Югре швейная фабрика увеличит объем производства на 23 %

Опубликовано 29 сентября 2017, 11:23

Накануне в городе Сургуте ХМАО открылось новое здание швейной фабрики ОАО «Сургутнефтегаз». В начале 90-х фабрика выпускала около 9 тыс. костюмов, с 2018 года объем должен вырасти в 10 раз – свыше 90 тыс. комплектов одежды, ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO