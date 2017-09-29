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В Белоярском районе ХМАО пьяный угонщик разбил 5 припаркованных автомобилей (Видео)

Опубликовано: 29 сентября 2017, 10:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района поступило сообщение от жителей одного из районов города о том, что во дворе жилого дома водитель «Лады Приора» совершил аварию, разбив пять автомобилей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС обнаружили пустой разбитый автомобиль. Найти подозреваемого полицейским не составило большого труда.

Как выяснилось, «опытным ездоком» оказался 22-летний белоярец. Он рассказал, что вечером к нему в гости пришел друг. Распив вместе спиртные напитки, злоумышленник из кармана куртки своего товарища взял брелок автосигнализации автомобиля. Позже, проводив друга в ночной клуб, молодой человек проник в чужой автомобиль и поехал кататься. В итоге совершил наезд на пять припаркованных автомобилей во дворе жилого дома.

Сотрудники полиции нашли хозяина автомобиля и сообщили ему о происшествии, после чего, владелец написал заявление.

Теперь в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

БИЦ «Квадрат»

Кроме того, в отношении правонарушителя составлены протоколы об административном правонарушении за оставление водителем места ДТП, невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и за неуплату административного штрафа в срок. Молодому человеку назначено наказание в виде 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.

Рубрики: Белоярский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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