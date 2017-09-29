«Мамонты Югры» — лидеры молодежной хоккейной лиги (Видео)

Хоккеисты «Мамонтов Югры» начали очередную домашнюю серию с победы над «Ирбисом». В первом матче югорчане всухую разгромили соперника — 6:0, во втором обыграли со счётом 4:1.

Таким образом, выиграв у «Ирбиса» два матча в Ханты-Мансийске, наши хоккеисты закрепили успех и стали безоговорочными лидерами восточной конференции, а также возглавили турнирную таблицу чемпионата МХЛ. В активе ханты-мансийцев 26 очков в 12-ти матчах.

Нападающий нашей «молодежки» Денис Еркин закрепился в лидерах МХЛ среди бомбардиров и авторов победных голов. На счету нашего форварда 7 заброшенных шайб и 7 результативных передач в 12-ти матчах. На третьей бомбардирской строчке находится еще один «Мамонт» Владимир Гайдеик – 5 шайб, 9 передач.

Следующим соперником наших «Мамонтов Югры» станет тольяттинская «Ладья». Команды сыграют 1 и 2 октября. Игра состоится в Ледовом дворце спорта окружного центра ХМАО, сообщает пресс-служба ХК «Югра».