«Лукойл» возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Опубликовано: 29 сентября 2017, 16:08 | Служба новостей "ЮграPRO"
Нефтегазовая компания «Лукойл» вновь возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии издания Forbes.
Как следует из рейтинга, «Сургутнефтегаз» опустился со второго на четвертое место, уступив ритейлеру «Магнит». На третьем месте находится X5 Retail Group.
«Стабилизация российской экономики нашла отражение в рейтинге: отрицательную динамику выручки по итогам 2016 г. показали 40 участников списка, годом ранее таких было 50. Общая выручка компаний увеличилась на 4,9% до 32,2 трлн руб. Средний возраст предприятий — 21 год. В 200 крупнейших компаний России работают 3,3 млн человек», — следует из рейтинга.
Составители отмечают, что в этом году в перечень были включены банки и страховые компании. В частности, в списке представлены 19 финансовых компаний с совокупной выручкой 1,8 трлн руб. и средним ростом 17,9%.
Рубрики: Страна и Мир, ТЭК, Экономика. Метки: Forbes, ЛУКОЙЛ, новости ХМАО, Новости Югры, Сургутнефтегаз, Х5 Retail Group, ХМАО, Югра.
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