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ХК «Югра» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным

Опубликовано: 29 сентября 2017, 11:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

По обоюдному согласию сторон ХК «Югра» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным. Вместе с ним покидают клуб его помощники Николай Борщевский, Евгений Хвостов и Алексей Селиверстов.

Новым главным тренером «Югры» назначен Анатолий Емелин, помогать ему будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Работать с вратарями остается Андрей Зуев.

Стоит сказать, предыдущее место работы Анатолия Емелина – уфимский «Салават Юлаев», где он был ассистентом Игоря Захаркина. В роли главного тренера работал с командами «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа).

Игорь Уланов — известный в прошлом хоккеист, играл в 8 разных клубах НХЛ, один из лидеров среди россиян по этому показателю. Работал тренером в «Автомобилисте», «Спартаке», «Ладе».

Сергей Гусев – экс-игрок «Югры», защищал цвета нашего клуба в прошлом сезоне. Гусев дебютирует на тренерском мостике.

«Я с большим уважением отношусь к Игорю Владимировичу, как к личности. Но на сегодняшний день нам важен результат команды. «Югра» опустилась на предпоследнюю строчку турнирной таблицы, набрав всего 9 очков в 14 матчах. Разгромные счета вызвали много негатива со стороны средств массовой информации, болельщиков и сказалось на общем настроении команды, и всего коллектива. Смена тренерского штаба – вынужденная мера для исправления ситуации. Ведь в спорте главное – результат. Повторюсь, Захаркин – выдающаяся личность, но есть положение в турнирной таблице и счет на табло», — заявил генеральный менеджер ХК «Югра» Евгений Хацей.

Новый тренерский штаб во главе с Анатолием Емелиным присоединится к команде уже сегодня в Сочи и оперативно приступит к работе, сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Напомним, «Югра» под руководством Захаркина в текущем чемпионате КХЛ провела 14 матчей, в которых удалось завоевать лишь три победы. В результате – 14 место на «Востоке» и предпоследнее в лиге.

Рубрики: Общество, Спорт. Метки: , , , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    29 сентября 2017 в 11:19

    надо с Васей расторгать

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