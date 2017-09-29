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Дороги столицы Югры – в десятке лучших в России

Опубликовано: 29 сентября 2017, 14:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели пресс-конференцию, в ходе которой представили итоги своей работы за 2017 г. Одним из главных итогов работы проекта на данный момент стал составленный активистами ОНФ Топ-10 дорог, набравших наибольшее число голосов граждан в каждом регионе.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев отметил, что всего за восемь месяцев на карту было добавлено более 22,5 тыс. км дорог, требующих ремонта, которые собрали более 574 тыс. голосов пользователей. Часть этих дорог уже отремонтирована капитально или ямочно, остальные добавлены в планы ремонта на 2017 и 2018 гг. по разным программам.

«С запуском карты убитых дорог у жителей страны появилась возможность повлиять на планы ремонта в своем городе или регионе и добиться того, чтобы дорогу, состояние которой волнует граждан, привели в нормативное состояние и включили в планы приоритетного ремонта. Задавая вопросы чиновникам об интерактивной карте, мы получили много утвердительных ответов – в ряде городов карта стала настольным инструментом. И планы по ремонту дорог составляются с учетом мнения граждан», – подчеркнул Александр Васильев.

Эксперты Общероссийского народного фронта назвали российские города, в которых самые хорошие и самые плохие дороги. Согласно рейтингу, Тюмень заняла первое место по качеству трасс, а Махачкала — последнее.

Кроме Тюмени в десятку лидеров Магнитогорск и Ханты-Мансийск, а также — Майкоп, Белгород, Казань, Салават, Москва, Череповец и Калининград.

В список аутсайдеров попали курганский город Шадринск, а также Волгоград, Владивосток, Орел, Кондопога, Нальчик, Ковров, Тверь, Орск и Махачкала.

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , .


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