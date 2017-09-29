Делу время, интернету – час: когда и сколько уральцы «сидят» в интернете

В преддверии всероссийского Дня интернета, связисты установили, в какое время и день недели уральцы любят «посидеть» в интернете. Югорчане, как правило, активнее качают трафик в среду, для сравнения — Свердловская область предпочитает «зависать» в сети в пятницу, тюменцы оставляют время для онлайн-общения на вечер субботы, а пермяки больше всего сёрфят в интернете во вторник, ближе к 21.00.

По данным аналитиков «МегаФона», в этом году жители региона увеличили свои интернет-запросы в 1,5 раза. Теперь ежедневно абоненты скачивают трафик, равный 150 тысяч фильмов. Впрочем, чаще всего интернет в смартфонах на Урале используют для общения в соцсетях. ВКонтакте, Oдноклассники, Facebook обогнали по популярности мессенджеры WhatsApp и Viber. Интересно, что больше других мобильных интернет подключают мужчины в возрасте от 25 до 40 лет.

В общероссийских масштабах, 54% от населения РФ пользуются интернетом хотя бы 1 раз в месяц через мобильные устройства, а 20 млн человек — 16% от населения страны — только с мобильных устройств. Такую статистику дает Mediascope.

На Урале самые качающие абоненты живут в ЯНАО и ХМАО – именно в этих регионах зафиксирован наибольший интернет-трафик, который в среднем скачивает на свой смартфон один абонент. Следом идут жители Курганской, Тюменской и Челябинской областей. Впрочем, по количеству мобильных интернет-пользователей в лидерах Свердловская область.

«В этом году абоненты особенно раскачались в августе, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года интернет-трафик за это время вырос на 46%. Сегодня каждый второй клиент «МегаФона» пользуется мобильным интернетом, в то время как еще 2 года назад только треть уральцев выходила в глобальную сеть с мобильных устройств. Чтобы еще больше пользователей могли одновременно пользоваться интернетом на высоких скоростях, мы расширяем емкость сети. Так, по итогам лета интернет стал еще быстрее в Сургуте и его пригородах, а также в Ханты-Мансийске», — отметил директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.