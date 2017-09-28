В Югре рост прожиточного минимума коснется пенсионеров и детей
Опубликовано: 28 сентября 2017, 11:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прожиточный минимум пенсионеров и детей нефтяного региона повысят на 4%. Такое решение принял депутатский корпус на десятом заседании региональной Думы.
«Правительство округа вместе с Думой Югры чётко следит за инфляционными процессами, поэтому мы утвердили на будущий год увеличение прожиточного минимума пенсионера и семьям при рождении третьего или последующих детей. Увеличение произошло на величину инфляции», – прокомментировал принятие документа спикер Думы Борис Хохряков.
Для пенсионеров в 2018 году размер выплат составит 11 708 рублей.
Что касается прожиточного минимума детей, размер выплат увеличится на 544 рубля. При рождении третьего и последующих детей семьи будут получать 14 155 рублей, сообщает Информационно-аналитическое управление Думы Югры.
Рубрики: Общество, Политика. Метки: Дума Югры, прожиточный минимум, ХМАО, Югра.
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