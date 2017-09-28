В Югре рост прожиточного минимума коснется пенсионеров и детей

Прожиточный минимум пенсионеров и детей нефтяного региона повысят на 4%. Такое решение принял депутатский корпус на десятом заседании региональной Думы.

«Правительство округа вместе с Думой Югры чётко следит за инфляционными процессами, поэтому мы утвердили на будущий год увеличение прожиточного минимума пенсионера и семьям при рождении третьего или последующих детей. Увеличение произошло на величину инфляции», – прокомментировал принятие документа спикер Думы Борис Хохряков.

Для пенсионеров в 2018 году размер выплат составит 11 708 рублей.

Что касается прожиточного минимума детей, размер выплат увеличится на 544 рубля. При рождении третьего и последующих детей семьи будут получать 14 155 рублей, сообщает Информационно-аналитическое управление Думы Югры.