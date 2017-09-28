В Югре растет количество подростковых суицидов

Дума ХМАО сообщает о введении дополнительных механизмов противодействия деятельности, которая направлена на побуждение детей к суицидальному поведению.

«Внесены изменения в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», — сообщили в пресс-службе региональной думы.

Теперь с «группами смети» смогут бороться сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Так, комиссии по делам несовершеннолетних наделяются полномочием по выявлению и пресечению вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Кстати, по данным Департамента здравоохранения в регионе отмечается рост суицидов, совершённых несовершеннолетними.

К счастью, не все попытки покончить с собой заканчиваются смертью ребенка. В 2014 году зафиксировано 6 летальных исходов, в 2015 году – 7, в 2016 году – 11 смертельных случаев. Стоит сказать, за 1 квартал 2017 года в нефтяном регионе известно о 27 суицидах, в том числе 3 с летальным исходом.