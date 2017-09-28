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Управляющими компаниями ХМАО займется прокуратура

Опубликовано: 28 сентября 2017, 11:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

Дума Нефтеюганска официально обратилась в прокуратуру, МВД и Жилнадзор с просьбой проверить две крупные управляющие компании города — «ЖЭУ-2» и «ЖЭУ-4». Решение о соответствующем обращении в правоохранительные органы было утверждено нефтеюганскими депутатами накануне, 27 сентября, во время очередного заседания, в ходе которого, среди прочих, был рассмотрен вопрос о долгах двух ЖЭУ и низком качестве услуг, которые оказывают населению управляющие компании.

Напомним, обе структуры, по данным администрации и думы города, задолжали водоканалу и предприятию «ЮганскТрансТеплоСервис» почти 94 млн рублей, в тоже время как население  должно ЖЭУ около 112 млн рублей. Долговые суммы, как ранее отмечали депутаты, из года в год остаются либо неизменными, либо увеличиваются, несмотря на все предлагаемые ЖЭУ поэтапные планы по снижению задолженности.

«Депутаты решили обратиться в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру и отдел министерства внутренних дел по Нефтеюганску для проведения проверки акционерных обществ «ЖЭУ-2» и «ЖЭУ-4» с целью выявлении в действиях должных лиц указанных организаций признаков нарушения действующего законодательства, в том числе и предусмотренных уголовным кодексом Российской Федерации»,- прокомментировал решение депутатов зам. председателя думы Нефтеюганска Рафаэль Галиев.

Рубрики: Общество, Политика, Экономика. Метки: , , .


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