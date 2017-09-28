Трое мужчин пропали в лесу ХМАО
Опубликовано: 28 сентября 2017, 10:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре продолжаются поиски троих мужчин, пропавших в Кондинском и Октябрьском районах. Об этом сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории». Кроме того, продолжаются поиски мужчины, пропавшего в Сургутском районе.
По данным на 28 сентября, спасатели с помощью аварийно-спасательной техники, оборудования, снаряжения и средств связи обследовали лес в районах предположительного поиска потерявшихся. Мужчины не найдены.
Рубрики: Кондинский район, Общество, Октябрьский район, Сургутский район. Метки: В лесу пропали люди, ХМАО, Центроспас-Югория, Югра.
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