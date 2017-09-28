Трое мужчин пропали в лесу ХМАО

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Дети – ничто, преступники – все! Прокурор ХМАО Ботвинкин предложил помогать экс-преступникам за счет бюджета региона В Югре за счёт средств окружного бюджета будут оказывать поддержку некоммерческим организациям, которые помогают приспосабливаться к жизни на свободе людям, отбывшим уголовное наказание. Об этом сообщает пресс-служба Думы Югры. Данная законодательная инициатива внесена прокурором Югры Евгением ... Читать полностью >>