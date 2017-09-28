Отставка Веры Царевой стала следствием повышения эффективности политической вертикали и признаком усиления Алексея Шипилова

Увольнение Веры Царёвой с должности заместителя директора департамента – начальника управления по обеспечению открытости органов власти ХМАО-Югры особого ажиотажа в структурах правительства округа не вызвало: чиновником больше, чиновником меньше – какая разница? Точно также птица, выбитая при перелете из стаи выстрелом охотника, построения клина не нарушает.

Иначе, с элементами ажиотажа, отреагировали на увольнение чиновницы окружные СМИ, некоторые из которых, не поленившись, обзвонили бывших в опале журналистов, надеясь разузнать у них некую «клубничку», которая развлечет читателя и наконец-то приоткроет хотя бы краешек занавески кулуаров власти. Наиболее точным из опубликованных показалось мнение Натальи Ермаковой, главного редактора газет «Октябрьские вести» и «КП-Югра»: «Вклад [Царёвой] неоценим: «Информационный мир Югры» похерили, районки забросили, цензуру узаконили… Впрочем, об ушедших— хорошо или ничего. Ничем и запомнится».

Многие, не без основания связывают эту отставку с разрешением затянувшегося латентного противостояния между первым заместителем губернатора Алексеем Шипиловым и директором департамента общественных и внешних связей Еленой Шумаковой.

На самом деле, все гораздо сложнее, потому что увольнение Веры Царёвой – итог её трехлетней идеологической практики, которую проводил Департамент общественных и внешних связей правительства ХМАО-Югры. С приездом в 2014 году Веры Царёвой в Югру, по приглашению тогда еще советника губернатора Югры Елены Шумаковой, начались структурные изменения в идеологическом блоке. Пресс-служба главы региона стала управлением пресс-службы губернатора, руководить, которыми и была назначена Вера Царёва. Ее функциональное назначение в Югре состояло в переформатировании взаимодействия органов власти с прессой, освещающей работу правительства ХМАО и объяснялось некоторыми рекомендациями, а также тем, что Вера Царёва имеет большой опыт работы в пресс-службе Госдумы РФ, куда она пришла уже будучи полковником полиции в отставке.

С той поры именно Царёва, а не пресс-секретарь губернатора Елена Шумакова сопровождала Наталью Комарову повсюду. Регулярное появление рядом с «первым лицом» и общение с ним накоротке было явным знаком для чиновников и прочего люда, что у губернатора появился некий «серый кардинал», которому поручено доносить до общественности высокое мнение.

В ходе дальнейших реформаций управление пресс-службы было ликвидировано, а его функции перешли к Департаменту общественных и внешних связей, Наталья Шумакова стала директором департамента, а Вера Царёва – начальником управления по обеспечению открытости органов власти ХМАО-Югры. При этом не скрывалось, что губернатор по-особому благоволит к Шумаковой, которая была ее личным помощником еще в бытность работы Натальи Комаровой в Госдуме.

Журналисты окружных СМИ, подводя итог периода правления окружными СМИ Веры Царёвой, вспоминают о том, что с ОТРК «Югра» вынужденно уволились обладатели премии «ТЭФИ Регион» (Павел Суворов, Алексей Кудрявцев и Денис Крылов), закрылось три бюджетных СМИ с многолетней историей, более 20 рейтинговых программ, лауреатов ТЭФИ, несколько медийных проектов, в том числе фестиваль школьных средств массовой информации «СМИшка».

К тому же тактика целенаправленного распределения правительственных грантов для прессы, когда преимущество в получении имели особо лояльные СМИ, наряду с вероятностью репрессий сделала свое дело: региональные издания, руководители которых, неглупые люди, решили не рисковать и стали избегать проблемности в публикациях. Телевидение и печатные издания, за редким исключением, ради выживания отдали предпочтение «не опасным темам» и стали не интересны и не нужны читателю: спорт, детский сад, штатные мероприятия власти, погода…

Но это то, что лежит на поверхности, есть и оборотная сторона медали. По большому счету, Департамент, в котором Вера Царёва играла роль неформального лидера, выстраивая по отношению к СМИ некую модель полицейского надзора, как-то сам собой устранился от выполнения основной задачи – выстраивания отношений между правительством и обществом. Изредка, когда в том была острая необходимость, департамент проявлял себя публично. В апреле прошлого года, к примеру, ЛДПР инициировала подписание обращения в Президенту России Владимиру Путину о вынесении недоверия губернатору региона Наталье Комаровой. Наблюдатели связывали эту акцию «соколов Жириновского» с подготовкой к выборам в Госдуму и окружную думу.

В обращении, в частности, говорилось о том, что «за 2015 год зарплаты югорчан снизились на 10%. С января 2016 года отменены единовременные выплаты при рождении ребёнка, сокращено число получателей ежемесячного детского пособия, отменены субсидии по ипотечным кредитам для молодых учителей».

Вера Царева ответила на обращение не по сути, а по принципу «сам дурак»:

«Подобные выпады в адрес действующего губернатора и правительства происходят перед каждыми выборами. На критике власти легче всего набрать очки. Люди высказывают свою гражданскую позицию, отношение к текущим процессам в Югре в своём видении или в своих интересах — как им совесть позволяет или подсказывает».

В январе 2016 года на должность заместителя губернатора ХМАО-Югры был назначен Алексей Шипилов. Скептики, обсуждая его назначение, как слабые стороны молодость отмечали молодость и недостаток опыта работы на высокой административной должности. После выборов, прошедших в сентябре 2016 года, где «Единая Россия» в округе победила со значительным преимуществом, проведение которых курировал Шипилов, сомневающихся стало поменьше. А когда в начале 2017 года, после нескольких дискредитирующих губернатора Югры публикаций, силовики всерьез взялись за расследование деятельности скандального интернет ресурса «Чиновник.com», голоса поутихли и вовсе. За всей этой многоходовой полиции не явно, но просматривалась фигура, получившего к этому времени приставку «первый» заместителя губернатора Алексея Шипилова.

Став в новой должности куратором идеологических структур правительства округа, Алексей Шипилов, по имеющимся данным, скептически оценивал деятельность Веры Царёвой. После двух пройденных и идеологически важных этапов, стала ясна проблема, что полицейские методы при связях с общественностью плохо согласуются с реальностью, а Департамент безнадежно отстает, порой не только не создавая и не прогнозируя события, но даже во-время не может среагировать на неожиданную и острую ситуацию.

Еще в марте интернет СМИ, ссылаясь на источники в правительстве, предсказывали реформирование PR блока, который явно стал самым слабым звеном в структурной цепочке исполнительной власти Югры. Тем не менее, достаточно длительное время имидж «преданного и близкого солдата губернатора» помогал Вере Викторовне сохраняться на своем посту. Она то уходила в длительный отпуск, то возвращалась и даже исполняла обязанности директора департамента общественных и внешних связей.

В марте 2018 года состоятся, пожалуй, самые важные для любого губернатора выборы – выборы Президента страны. Наблюдатели связывают кадровые перестановки в идеологической сфере именно с этим событием: для эффективного проведения этой кампании нужны профессионалы, обладающие современным мышлением. В этой ситуации, когда результаты этих выборов станут существенным фактором оценки глав регионов, Наталья Комарова, фактически, сделала ставку не на личную преданность, а на эффективность. Как часто бывает, выбор между доверием и профессионализмом был сделан в пользу последнего, ради достижения нужного результата – необходимости высокого уровня поддержки Президента.

Предварительный расклад кадровой колоды показывает, что в числе битых козырей могут оказаться генеральный директор ОТРК Югра Валерий Раевский, руководитель АО «Издательский дом Новости Югры» Денис Колосов. Более того, остается неизвестной, и дальнейшая судьба другого «доверенного лица губернатора» и действующего директора департамента общественных и внешних связей Елены Шумаковой. Пока, на время декретного отпуска последней, исполняющей обязанности директора департамента общественных и внешних связей назначена Ирина Безносова.