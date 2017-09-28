На перекрестке в Югре столкнулись два отечественных автомобиля, один из водителей травмирован
Опубликовано: 28 сентября 2017, 9:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
За сутки в ХМАО зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.
Вечером на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог «Сургутская восточная дорога — ул. Автомобилистов» города Сургута водитель автомобиля «ГАЗ-3302», при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21102».
В результате аварии водитель ВАЗа получил травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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