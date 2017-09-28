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Экс премьер-министр Таиланда приговорена к 5 годам тюрьмы

Опубликовано: 28 сентября 2017, 0:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават признана виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорена к 5 годам тюрьмы, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление в Facebook прежде возглавляемая ей партия Пхыа Тхаи («Ради Таиланда»).

«Йинглак Чинават признана виновной и приговорена к 5 годам тюрьмы», — говорится в сообщении партии в соцсетях Facebook и Line.

В конце августа власти Таиланда заявили, что Чинават покинула Таиланд, спасаясь от преследования. В данное время иммиграционное бюро не располагает данными о месте ее нахождения.

Напомним, Чинават обвинялась в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей. Она руководила страной с 2011—2014 годы.

Рубрики: Страна и Мир.


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