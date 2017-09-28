Дети – ничто, преступники – все! Прокурор ХМАО Ботвинкин предложил помогать экс-преступникам за счет бюджета региона

В Югре за счёт средств окружного бюджета будут оказывать поддержку некоммерческим организациям, которые помогают приспосабливаться к жизни на свободе людям, отбывшим уголовное наказание. Об этом сообщает пресс-служба Думы Югры.

Данная законодательная инициатива внесена прокурором Югры Евгением Ботвинкиным.

В пресс-релизе Думы сообщается, что на протяжении ряда лет негативное влияние на состояние преступности в Югре оказывают рецидивисты. В 2016 году в регионе зарегистрировано около 23 тыс. преступлений, из них свыше 6 тыс. – это лица, ранее совершавшие преступления. Удельный вес рецидивной преступности в общей структуре составил 24%.

Стоит сказать, что в нашем регионе есть три исправительных учреждения и один следственный изолятор. В учреждениях содержится 2,5-3 тысячи лиц, осуждённых к наказанию в виде лишения свободы. Ежегодно освобождается 850-1200 человек, которые в дальнейшем проживают в округе.

В защиту экс-преступников сообщается, что «жизнь осуждённых в местах лишения свободы строго регламентирована, что не позволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. Среди освободившихся есть пожилые, больные, ранее неоднократно судимые, отбывшие длительные сроки лишения свободы и другие. Следствие этого – неодинаковые возможности в нормализации жизни, различия в процессе ресоциализации. Выходя на свободу, бывшие осуждённые, особенно многократно судимые, сталкиваются с множеством социально-бытовых и нравственно-психологических проблем».

В округе зарегистрированы некоммерческие организации, деятельность которых, в том числе, посвящена решению проблемы по социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, направлена на их трудоустройство и содействие им в получении места временного проживания, а также оказания социальной, правовой помощи.

По итогу, депутаты окружной думы решили оказывать материальную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по ресоциализации (приспособление человека к жизни в новом сообществе) лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера за счёт средств регионального бюджета оказывать поддержку.

Вместе с тем, югорчане активно обсуждают тему отмены бесплатного питания в школах ХМАО. Нововведение вступит в силу 1 октября, именно с этого дня для того, чтобы ребенка кормили в школьной столовой, родители должны заплатить 35 рублей в день.

















К сожалению, подобный законопроект еще раз показывает отношение к народу, к юному поколению югорчан. Естественно, главного прокурора ХМАО понять можно, он действовал в рамках улучшения показателей своей сферы деятельности. Хвала ему за то, что смог добиться поддержки депутатов, положительно отозвавшихся на инициативу, которая, возможно, поможет добиться снижения уровня преступности. Непонятно другое, почему никого из высокопоставленных лиц округа не трогает тот факт, что для детей завтрак в школе стал платным? Кто-то из депутатов думы Югры вообще задумывался, что теперь некоторые школьники перестанут питаться в учебном заведении из-за введения подобных мер? Скорее нет, чем да. И тут у большинства югорчан возникает главный вопрос: неужели в богатом нефтяном регионе не хватает бюджетных денег на питание детей один раз в день в школьной столовой?

Эти вопросы заставляют задуматься, а правильно ли югорчане поставили галочки в бюллетенях на выборах в сентябре прошлого года?