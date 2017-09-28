Уйдет с молотка актив правительства Югры — АО «ЮТЭК», начальная цена – 280 млн рублей

В октябре пройдет аукцион по продаже государственных активов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На торги выставлена «Югорская территориальная энергетическая компания»

«25 октября 2017 года Российский аукционный дом проведет торги по продаже 100% пакета акций АО «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК»)», — сообщает руководитель отдела по работе со СМИ АО «Российский аукционный дом» Алина Куберская.

Стоит сказать, продажа осуществляется по поручению Департамента имущества Югры.

Торги пройдут в московском представительстве Российского аукционного дома. Уже известна начальная цена – 280 млн рублей. К слову, выручка компании за первое полугодие 2017 года составила 675 млн рублей.

Югорская территориальная энергетическая компания (ЮТЭК) имеет статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территориях присутствия в городах: Югорск, Покачи, Радужный, а также в Сургутском и Нижневартовском районах. Кроме того, имеются договора на поставку электроэнергии для ряда коммерческих компаний региона и физических лиц.