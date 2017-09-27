Руководитель департамента общественных и внешних связей Югры Вера Царева ушла в отставку

Вера Царева, исполняющая обязанности директора департамента общественных и внешних связей ХМАО уволилась по собственному желанию. На данный момент пост директора с приставкой врио заняла Ирина Безносова.

«Вера Царева отработала в пятницу, 22 сентября, последний день. На прощание сотрудники департамента подарили ей икону», – рассказал корреспонденту Znak.com один из чиновников. Он также уточнил, что Царева планирует вернуться в Москву, куда ранее перебрался ее сын, также ранее работавший в департаменте.