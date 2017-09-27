Руководитель департамента общественных и внешних связей Югры Вера Царева ушла в отставку
Опубликовано: 27 сентября 2017, 10:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
Вера Царева, исполняющая обязанности директора департамента общественных и внешних связей ХМАО уволилась по собственному желанию. На данный момент пост директора с приставкой врио заняла Ирина Безносова.
«Вера Царева отработала в пятницу, 22 сентября, последний день. На прощание сотрудники департамента подарили ей икону», – рассказал корреспонденту Znak.com один из чиновников. Он также уточнил, что Царева планирует вернуться в Москву, куда ранее перебрался ее сын, также ранее работавший в департаменте.
Рубрики: Политика. Метки: Вера Царева, Департамент общественных и внешних связей Югры, Ирина Безносова, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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Иринка справится!!!!!!!!!!Вера видать устала и бабки уже подбила пора пора в Москву В Москву
В Москву! В Москву! В Москву! Zuruck!
Вот так событие !!!
Взял и клюнул таракана (Царева)
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
То-то рада, то-то рада
Вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют
Удалого воробья (Шипилов)!
Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бородою дорогу метут,
Бараны, бараны
Стучат в барабаны!
Сычи-трубачи трубят!
Грачи с каланчи кричат!
ВВЦ была не на месте, это было понятно всем и давно. Но протеже вице-губа будет еще хуже, потому как она полный дилетант в области СМИ
Давно пора было!
Рада за сотрудников Департамента общественных и внешних связей Югры.
Теперь они вздохнут облегченно.
Этот «вампирище» — В. Царева «съела» в этом Департаменте многих хороших сотрудников.
он первая почувствовала что Комарову скоро снимут