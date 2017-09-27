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Комментарии:

Руководитель департамента общественных и внешних связей Югры Вера Царева ушла в отставку

Опубликовано: 27 сентября 2017, 10:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вера Царева, исполняющая обязанности директора департамента общественных и внешних связей ХМАО уволилась по собственному желанию. На данный момент пост директора с приставкой врио заняла Ирина Безносова.

«Вера Царева отработала в пятницу, 22 сентября, последний день. На прощание сотрудники департамента подарили ей икону», – рассказал корреспонденту Znak.com один из чиновников. Он также уточнил, что Царева планирует вернуться в Москву, куда ранее перебрался ее сын, также ранее работавший в департаменте.

Рубрики: Политика. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    27 сентября 2017 в 10:30

    Иринка справится!!!!!!!!!!Вера видать устала и бабки уже подбила пора пора в Москву В Москву

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  2. Варяг:
    27 сентября 2017 в 12:39

    В Москву! В Москву! В Москву! Zuruck!

    Ответить
  3. Прохожий:
    27 сентября 2017 в 12:48

    Вот так событие !!!

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  4. Взгляд со стороны:
    27 сентября 2017 в 12:53

    Взял и клюнул таракана (Царева)
    Вот и нету великана.
    Поделом великану досталося,
    И усов от него не осталося.

    То-то рада, то-то рада
    Вся звериная семья,
    Прославляют, поздравляют
    Удалого воробья (Шипилов)!
    Ослы ему славу по нотам поют,
    Козлы бородою дорогу метут,
    Бараны, бараны
    Стучат в барабаны!
    Сычи-трубачи трубят!
    Грачи с каланчи кричат!

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  5. Зубило:
    27 сентября 2017 в 16:16

    ВВЦ была не на месте, это было понятно всем и давно. Но протеже вице-губа будет еще хуже, потому как она полный дилетант в области СМИ

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  6. Бывший житель Х-М:
    27 сентября 2017 в 17:13

    Давно пора было!
    Рада за сотрудников Департамента общественных и внешних связей Югры.
    Теперь они вздохнут облегченно.
    Этот «вампирище» — В. Царева «съела» в этом Департаменте многих хороших сотрудников.

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  7. Аноним:
    27 сентября 2017 в 22:49

    он первая почувствовала что Комарову скоро снимут

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