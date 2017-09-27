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Пытался самостоятельно задержать преступника и получил ранение. В ХМАО наградили 19-летнего героя Дениса Журавлева

Опубликовано: 27 сентября 2017, 9:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

Полицейские Сургута наградили Дениса Журавлева за помощь в задержании подозреваемого в разбойном нападении.

Сургутянин Денис Журавлев, рискуя жизнью, пытался самостоятельно задержать грабителя. Напомним, дело было 6 сентября в одном из салонов сотовой связи. Неизвестный в медицинской маске ворвался в магазин и, угрожая ножом несовершеннолетней посетительнице, похитил из кассы порядка 193 тысяч рублей. На выходе из салона 19- летний сургутянин (теперь известно, что это был Денис Журавлев) преградил путь и пытался его остановить, но злоумышленник ударил его ножом и скрылся с места преступления. Денис был доставлен в больницу.

Вскоре 21-летнего преступника задержали и завели уголовное дело. Подробнее о происшествии в материале «ЮграPRO» «В ХМАО преступник в медицинской маске ворвался в магазин, ранил человека и забрал из кассы 193 тыс. рублей».

В полиции Сургута смелый поступок 19-летнего Дениса не остался не замеченным, в торжественной обстановке Александр Ерохов вручил герою благодарность и ценный подарок. Кроме того, главный полицейский Сургута отметил неравнодушие и смелость молодого человека, пожелал сохранять активную гражданскую позицию на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    27 сентября 2017 в 09:50

    Дениску в полицию нужно брать и пусть там работает

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  2. Саша:
    28 сентября 2017 в 09:19

    Дурак. И чего он добился?

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    • Взгляд со стороны:
      28 сентября 2017 в 09:35

      Сам дурак. Он попытался помочь, а такие трусы как ты стоят в сторонке когда какой-то придурок из-за денег нападает на беззащитных подростков. Может если бы не он, то пострадала бы девчонка на которую этот урод напал.

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