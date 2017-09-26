Внимание! В Югре ищут особо опасного преступника, мужчина изнасиловал подростка (Видео)

Следственный комитет расследует уголовное дело об особо тяжком преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 132 УК РФ. Еще 6 февраля в Нефтеюганске неустановленный мужчина возле дома № 22 в 4 микрорайоне около 18 часов напал на 14-летнюю девочку, и с применением насилия совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера.

Следствие обращается к югорчанам, СМИ и общественности с просьбой оказать содействие в установлении преступника. Внимание! Насильник остается на свободе и способен совершить новые преступления, он представляет опасность для детей.

Приметы преступника: мужчина, на вид 40-50 лет, рост 165-170 см, лицо европейского типа, телосложение среднее, ближе к плотному, небольшой живот, глаза темные, кожа светлая, много морщин вокруг глаз, на коже раздражение («как после бритья»), «обвисшие щеки». Нос крупный («картошкой»). Хромает («приволакивал» левую ногу), левая рука с ограничением подвижности: при нападении действовал только правой рукой. Ассиметричная улыбка (правый уголок рта улыбается, а левый неподвижен). Кисти рук крупные, пальцы толстые, ногти неопрятные. При разговоре отмечается легкий тремор правой руки. Речь без акцента, чуть «смазанная», с нарушением произнесения звука «ш» («шепелявил»).

Был одет: шапка-ушанка из искусственного меха (кожа черная, мех серый), куртка пуховик черного цвета до бедер, брюки темные офисные со стрелками, зимние ботинки высокие черные.

Особая примета преступника: походка, он хромает на левую ногу, что отчетливо прослеживается на прилагаемом к ориентировке видеоролике. Может проживать постоянно или временно в 10, 9, 6 или 5 микрорайонах г.Нефтеюганска. Возможно имеет инвалидность, либо заболевание, связанное с нарушением опорно-двигательного аппарата (легкую форму ДЦП, спортивную травму, синдром короткой ноги).

Всех, кто располагает информацией о данном преступнике, либо узнал в ориентировке похожего гражданина, просим сообщить в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по телефонам: 8 (3463) 230655, 8-902-814-28-54, либо в ОМВД России по г.Нефтеюганску по телефонам: 8 (3463) 29-56-11, 29-09-59, 8-951-961-17-78, 8-908-891-85-80, 8-922-000-80-02.