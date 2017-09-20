Первоклассников Ханты-Мансийска призывают вернуть книги, подаренные Губернатором Югры Натальей Комаровой на 1 сентября

В 2017 году 24 тысячи югорских ребятишек впервые сели за парты. Это означает, что в печать ушло более 24 тысяч экземпляров книги «Край, в котором я живу. Моя Югра». Именно это учебное пособие было подарено всем первоклашкам ХМАО на праздник «День знаний» от имени Губернатора нефтяного региона Натальи Комаровой.

На сегодняшний день первоклашек Ханты-Мансийска просят вернуть книги обратно из-за ошибок в учебном издании. Рассмотрим некоторые из них.

С помощью легкого мановения руки создателей сего ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЧУДА, Сургут перекочевал в Ямало-Ненецкий автономный округ.

На другой карте этого оригинального издания, Крым вместе с Калининградской областью вовсе перестали входить в состав Российской Федерации.

Кроме того, встречаются и более творческие ошибки. К 61 странице пособия составители произведения, видимо, исчерпали свою фантазию даже в части синонимов, ведь рассказывая юным читателям о празднике «Вороний день», слово отмечать встречается три раза в двух предложениях.

Однако, родителям и первоклашкам расстраиваться, видимо, не стоит, в скором времени книги должны заменить на «правильные». Как сообщили в правительстве Югры, это была ошибка издательства, до 15 октября, якобы, будет подготовлен новый тираж, за счет виновной стороны. Но еще неизвестно признает ли свою вину то самое издательство. У редакции ИА «ЮграPRO» есть сведения инсайдера, который утверждает, что издательство не причастно к вышеперечисленным грубым ошибкам. Даже банальная логика простого обывателя подсказывает, что спирая собственные ошибки на чужие, далекие плечи, официалы региона просто-напросто прикрываются плохо продуманными оправданиями. Несмотря на это, мы хотим представить на суд читателей официальный комментарий чиновников ХМАО по поводу жутких мегаляпов в пособии.

«Департамент образования и молодежной политики как основной заказчик данного учебного пособия при поступлении первых же сигналов о неточностях от родителей принял меры и выяснил причины появления ошибок и несоответствий. По данным издательства «АСТ-пресс», выпустившего данное учебное пособие, ошибки и несоответствия в картографических изображениях вызваны техническим сбоем в отображении слоёв вёрстки. В изначальном макете учебника карты исчезнувшие при печати на отдельных страницах Крым, Калининградская область, присутствуют, Сургут находится в географически правильном месте. Хотим отметить, что данные технические сбои никак не влияют на методическую и образовательную ценность пособия, ключевой целью которого является развитие творческих способностей и кругозора первоклассников. Тем не менее издательство «АСТ-пресс», понимая важность данного учебного пособия, в срок до 15 октября подготовит новый тираж (25 000 экз.), исправив все недочеты», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» советник первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры А.В. Шипилова Галина Липатова.

Редакция ИА «ЮграPRO», обращаясь к чиновникам департамента образования и молодежной политики ХМАО, хотела бы охарактеризовать подобный комментарий как яркий пример деградации системы управления в регионе, круговой безответственности, которая сложилась сегодня в Югре.

Коллектив информагентства задается вопросами, которые так и остались без ответа: кто заказчик, сколько финансов было потрачено и другие.

Например, о каких слоях идет речь, если сместился только Сургут? Как-то интересно получается: один слой сместился, другой слой не отобразился. Лукавят и стараются прикрыть вопиющий ляп, пытаются сохранить свои «теплые» насиженные рабочие места, понимая, что подставили Губернатора Югры публично, в особо циничной форме. И ведь несмотря на это никто не написал заявление на увольнение.

Ну если, Сургут — это ЯНАО, то не за горами судный день. Возможно, уже в следующем учебнике Югра будет в составе Тюменской области. Другими словами – Югры не будет вообще.