Первоклассников Ханты-Мансийска призывают вернуть книги, подаренные Губернатором Югры Натальей Комаровой на 1 сентября
Опубликовано: 20 сентября 2017, 11:54 | Служба новостей "ЮграPRO"
В 2017 году 24 тысячи югорских ребятишек впервые сели за парты. Это означает, что в печать ушло более 24 тысяч экземпляров книги «Край, в котором я живу. Моя Югра». Именно это учебное пособие было подарено всем первоклашкам ХМАО на праздник «День знаний» от имени Губернатора нефтяного региона Натальи Комаровой.
На сегодняшний день первоклашек Ханты-Мансийска просят вернуть книги обратно из-за ошибок в учебном издании. Рассмотрим некоторые из них.
С помощью легкого мановения руки создателей сего ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЧУДА, Сургут перекочевал в Ямало-Ненецкий автономный округ.
На другой карте этого оригинального издания, Крым вместе с Калининградской областью вовсе перестали входить в состав Российской Федерации.
Кроме того, встречаются и более творческие ошибки. К 61 странице пособия составители произведения, видимо, исчерпали свою фантазию даже в части синонимов, ведь рассказывая юным читателям о празднике «Вороний день», слово отмечать встречается три раза в двух предложениях.
Однако, родителям и первоклашкам расстраиваться, видимо, не стоит, в скором времени книги должны заменить на «правильные». Как сообщили в правительстве Югры, это была ошибка издательства, до 15 октября, якобы, будет подготовлен новый тираж, за счет виновной стороны. Но еще неизвестно признает ли свою вину то самое издательство. У редакции ИА «ЮграPRO» есть сведения инсайдера, который утверждает, что издательство не причастно к вышеперечисленным грубым ошибкам. Даже банальная логика простого обывателя подсказывает, что спирая собственные ошибки на чужие, далекие плечи, официалы региона просто-напросто прикрываются плохо продуманными оправданиями. Несмотря на это, мы хотим представить на суд читателей официальный комментарий чиновников ХМАО по поводу жутких мегаляпов в пособии.
«Департамент образования и молодежной политики как основной заказчик данного учебного пособия при поступлении первых же сигналов о неточностях от родителей принял меры и выяснил причины появления ошибок и несоответствий. По данным издательства «АСТ-пресс», выпустившего данное учебное пособие, ошибки и несоответствия в картографических изображениях вызваны техническим сбоем в отображении слоёв вёрстки. В изначальном макете учебника карты исчезнувшие при печати на отдельных страницах Крым, Калининградская область, присутствуют, Сургут находится в географически правильном месте. Хотим отметить, что данные технические сбои никак не влияют на методическую и образовательную ценность пособия, ключевой целью которого является развитие творческих способностей и кругозора первоклассников. Тем не менее издательство «АСТ-пресс», понимая важность данного учебного пособия, в срок до 15 октября подготовит новый тираж (25 000 экз.), исправив все недочеты», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» советник первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры А.В. Шипилова Галина Липатова.
Редакция ИА «ЮграPRO», обращаясь к чиновникам департамента образования и молодежной политики ХМАО, хотела бы охарактеризовать подобный комментарий как яркий пример деградации системы управления в регионе, круговой безответственности, которая сложилась сегодня в Югре.
Коллектив информагентства задается вопросами, которые так и остались без ответа: кто заказчик, сколько финансов было потрачено и другие.
Например, о каких слоях идет речь, если сместился только Сургут? Как-то интересно получается: один слой сместился, другой слой не отобразился. Лукавят и стараются прикрыть вопиющий ляп, пытаются сохранить свои «теплые» насиженные рабочие места, понимая, что подставили Губернатора Югры публично, в особо циничной форме. И ведь несмотря на это никто не написал заявление на увольнение.
Ну если, Сургут — это ЯНАО, то не за горами судный день. Возможно, уже в следующем учебнике Югра будет в составе Тюменской области. Другими словами – Югры не будет вообще.
Отдали Крым и Калининград, и отдадут еще волости! Не убудет! Но к сожалению с этим не согласен Президент России В.В. Путин.
Подобного позора не было бы, если бы обратились в отделение Русского географического общества в ХМАО-Югре. Там есть профессионалы, а не лопухи столичные, которые теперь прикрываются «сбоем». Упомянутый в связи с конфузом Обско-Угорский институт не компетентен в вопросах географии и приоодопользования! Так опозорить Югру и губернатора!
Через год и далее цены этой книге не будет — это же будет уникальное издание! Не сдавайте эту книгу — она будет компенсацией обманутым в афере с Фондом поколений!
Детишкам уже в первом классе дали понять, что взрослые дяди и тёти из департамента и института сами не знают края в котором живут. Слово некомпетентность малышам пока незнакомо , но предстоит… На технических сбоях ,наших первоклашек , виртуозно играющих на планшетниках, не проведёшь.
ИНТЕРЕСНО! А Комарова читала эту книгу.?
Давно пора разогнать этот институт вместе с доктором Валей Соловар, вот такой её уровень
Позор!!!! Власти свою безолпберность и неграмотность на технический сбой срисывают. Говорить то что-то нужно. Оправдывать себя как-то. На самом деле я верстальщик. Как заказчик заказывает так и сверсты5впется макет и никакой сбой техники тут не при чем. Это халатность и безграмотность человека, согласовавшего книгу в печать. Это не Москва. Здесь спец из Югры виновен. А Москве теперь «типо за их счет» перевыпускать. Другим заказом отобьют этот потом.
Конечно, конечно, — держите нас за идиотов!!!!Первоначально и Крым был и Сургут на месте, но каким то чудным образом исчезли и переместились толи на стадии предпечати, толи прямо на печатном станке!))
Магия!!!!))
Итак везде у нынешнего правительства, «профессионализм» зашкаливает во всех сферах
Ручки то из жопки…
Кто акт выполненных работ подписывал на поставку книг? Покажите!
Это новые историки «Многовековая югра» которые приехали в округ и пишут нам историю …но дяденька с бородой стал историком Югры который и не пр ожил года в округе а выдает себя за знатока истории нашего края вот они и редактировали этот альбом
Путин еще хочет отдать Японии наши Курильские острова. И пора вернуть Аляску
А почему Курилы наши и леса на границе Мурманской области давно в собственности Финляндии?Нам просто не говорят
Первоклашкам школы #1 г. Сургут. Эти книги вообще не подарили?
повезло вашим детишкам
Отмывать деньги или Атмывать?)))
Во сколько же обошлись бюджету эти «подарки» для первоклашек от Комаровой? Она наверное книжицу ту даже не листала, а обращение к детям писала конечно не сама. С её косноязычием это невозможно в принципе.. Ну а многочисленные пришлые помощники погуглив в инете набросали кое что, и обошлись стандартной дежурной речёвкой. Теперь подарки у школьников нужно отобрать ,и выдать новые, другими людьми, и за другие деньги ,отредактированные. А вдруг губернатор поменяется к тому времени? Тогда опять призовут вернуть книжки, издадут новые, на том и будет процветать какое-то столичное издательство.
Во сколько обошёлся бюджету округа это книжица
Заказчик этого уникального произведения, департамент обр. и молод. пол. Так это же отстойные остатки великой картёжницы косынщицы, которые не более чем канкуляторы. Оттуда и качественные показатели книжонки для первоклассников. Какой Позор!
Это уже не первый раз когда мой родной Калининград оказывается вне России. Тенденция однако.