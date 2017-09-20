Кто подставил? Активист ОНФ рассказал главе Нижневартовска Тихонову о коррупции под носом

Эксперт ОНФ «За Россию» Алексей Савоськин обратился к главе Нижневартовска Василию Тихонову с предложением проявить волю и подтвердить нацеленность на борьбу с коррупцией.

Суть обращения активиста заключается в следующем: при мониторинге закупок Управления капитального строительства Нижневартовска выявлены закупки, которые, по мнению Алексея Филиповича, имеют признаки коррупционного сговора между участниками. Далее в письме приводятся довольно разумные аргументы.

Одновременно были объявлены 4 открытых конкурса на выполнение работ по проектированию объекта «Старый Вартовск, инженерные системы», с общей начальной максимальной ценой контракта 31,7 млн рублей, где победителем признано ООО «ТехноСтройПроект» (г.Тюмень).

Эта компания проектировала все площади указанного объекта под наименованием ООО «Проект — А». Обе компании имеют один номер телефона и адрес офиса. Кроме того, установлено, что наиболее цена была снижена в тех процедурах, где не вносилась цена рукописно, т.е. имеются признаки переговоров между участниками конкурса и заказчиком для поддержания более высоких цен контрактов, возможно с заменой заявок уже после вскрытия конвертов.

«Начальная максимальная цена контракта была получена путем запроса цен у рынка, а фактически цена контракта является сметой и как следствие цены конкурсов могут быть завышены», — рассказал Алексей Савоськин.

В завершении эксперт ОНФ предлагает главе Нижневартовска отменить процедуры конкурса самостоятельно, проявив волю и подтвердив нацеленность на борьбу с коррупцией.