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Кто подставил? Активист ОНФ рассказал главе Нижневартовска Тихонову о коррупции под носом

Опубликовано: 20 сентября 2017, 16:13 | Служба новостей "ЮграPRO"

Эксперт ОНФ «За Россию» Алексей Савоськин обратился к главе Нижневартовска Василию Тихонову с предложением проявить волю и подтвердить нацеленность на борьбу с коррупцией.

Суть обращения активиста заключается в следующем: при мониторинге закупок Управления капитального строительства Нижневартовска выявлены закупки, которые, по мнению Алексея Филиповича, имеют признаки коррупционного сговора между участниками. Далее в письме приводятся довольно разумные аргументы.

Одновременно были объявлены 4 открытых конкурса на выполнение работ по проектированию объекта «Старый Вартовск, инженерные системы», с общей начальной максимальной ценой контракта 31,7 млн рублей, где победителем признано ООО «ТехноСтройПроект» (г.Тюмень).

Эта компания проектировала все площади указанного объекта под наименованием ООО «Проект — А». Обе компании имеют один номер телефона и адрес офиса. Кроме того, установлено, что наиболее цена была снижена в тех процедурах, где не вносилась цена рукописно, т.е. имеются признаки переговоров между участниками конкурса и заказчиком для поддержания более высоких цен контрактов, возможно с заменой заявок уже после вскрытия конвертов.

«Начальная максимальная цена контракта была получена путем запроса цен у рынка, а фактически цена контракта является сметой и как следствие цены конкурсов могут быть завышены», — рассказал Алексей Савоськин.

В завершении эксперт ОНФ предлагает главе Нижневартовска отменить процедуры конкурса самостоятельно, проявив волю и подтвердив нацеленность на борьбу с коррупцией.

Рубрики: Закупки, Нижневартовск, Общество. Метки: , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Я за большие сроки.:
    21 сентября 2017 в 11:54

    Не знаю как в стране, а в ХМАО 100% тендеров имеют коррупционную составляющую, и что бы урезать аппетиты чиновников, в округе потребуется около десяти тысяч Савоськиных, или статья в Уголовном Кодексе, по которой бы главы администраций на местах получали за незаконные деяния коррупционной направленности,как минимум 20 лет строгого режима.

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  2. Алексей Ф. Савоськин:
    27 сентября 2017 в 22:41

    Сегодня проверил. Власти Нижневартовска считают себя похоже неприкасаемыми. В России ОНФ и ФАС РФ ведет непримиримую борьбу с картелями. А Нижневартовск что, не Россия! В наглую заключили контракты по новым ПИРам с новой (старой) проектной конторой. Ну что ж, будем двигаться дальше!

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