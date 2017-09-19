Губернатор Югры Наталья Комарова призвала граждан информировать о коррупции

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала югорчан информировать о возникновении ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, а в дальнейшем и к коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Важно привлекать к выявлению подобных конфликтов представителей общественности, югорчан. Необходимо, чтобы люди осознавали, что информирование о подобных фактах – одна из самых правильных форм исполнения гражданского долга, способ сделать жизнь нашей страны, каждого из нас лучше», — заявила Наталья Комарова.

Отмечается, что в целях исключения условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений, в рамках заседания было решено, что следственные органы будут на регулярной основе передавать в Комиссию информацию о фактах ненадлежащего реагирования руководителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных организаций на представления об устранении причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений.