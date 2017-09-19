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Губернатор Югры Наталья Комарова призвала граждан информировать о коррупции

Опубликовано: 19 сентября 2017, 9:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала югорчан информировать о возникновении ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, а в дальнейшем и к коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Важно привлекать к выявлению подобных конфликтов представителей общественности, югорчан. Необходимо, чтобы люди осознавали, что информирование о подобных фактах – одна из самых правильных форм исполнения гражданского долга, способ сделать жизнь нашей страны, каждого из нас лучше», — заявила Наталья Комарова.

Отмечается, что в целях исключения условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений, в рамках заседания было решено, что следственные органы будут на регулярной основе передавать в Комиссию информацию о фактах ненадлежащего реагирования руководителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных организаций на представления об устранении причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: .


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Комментарии

  1. Алексей Ф. Савоськин:
    19 сентября 2017 в 10:25

    После того, как Губернатор ликвидировала Фонд Поколений, на очереди Жилище, череда преднамеренных банкротств, массовые нарушения 44-ФЗ для роспила бюджета, ее слова — насмешка над политикой Президента России В.В. Путина в части борьбы с коррупцией!

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  2. ОНФ:
    19 сентября 2017 в 10:42

    ПУСТЬ СНАЧАЛА ОТЧИТАЮТСЯ — КАКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО ВЫПОЛНИЛО НА 100 % !!!

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  3. Аноним:
    19 сентября 2017 в 11:09

    Это бывшая комсомолка а они имеют большой опыт по «врезанию очков»

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  4. Алексей Ф. Савоськин:
    19 сентября 2017 в 19:41

    Мне Контрольный орган Губернатора Комаровой ответил, что во всем виноват министр строительства Мень, за коррупцию в строительстве Югры. Проявил так сказать, халатность! И это вместо того, что — бы с подрядчика вернуть незаконно оплаченные деньги! Наталья Владимировна, вот привлекаю Ваше личное внимание. Разберитесь с применением ст.110.2 закона №44-ФЗ, которая больше года назад запретила ежемесячную оплату за выполненные работы, можно только в целом за объект, либо за готовый этап строительства, который можно эксплуатировать. А у Вас до сих пор роспил бюджета на стройке идет!

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  5. игорь.:
    19 сентября 2017 в 21:47

    Информирую. Комарова и вся ее прикентовка ворует.и что .у них там сидоров воровал и что? Там и работает.не гоните вы пережитки

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  6. Правда.:
    21 сентября 2017 в 15:17

    Начните тогда с Югории. Займитесь Охлопковым. .

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  7. валентина.:
    5 октября 2017 в 14:35

    А какие махинации творятся в Пенсионном Фонде г. Нефтеюганска. по судебным решениям у пенсионеров на протяжении нескольких лет отбирают пенсии, при этом бездействует ОМВД, межрайонная прокуратура в лице П.В.
    Гусенкова, который накрепко сидит в своём кресле, «крышуя» все махинации в пенсионном Фонде г. Нефтеюганска, по всем преступлениям по ст.ст. 145,159,160 УК РФ было обращение к А.И. Бастрыкину, посмотрим , как поведёт себя Руководитель МСО г. Нефтеюганска С.В.Ефанов по массовым преступлениям в Пенсионном Фонде г. Нефтеюганска. Скроет все преступления , поедем на личный приём в СК РФ к А.И, Бастрыкину,. Беспредел во всех силовых структурах ХМАО-Югры, в судах г. Нефтеюганска не имеет предела. А вы говорите о каких то сообщениях о фактах коррупции в ХМАО-Югре. Позор Округу и руководству ХМАО-Югры допустившие такую коррупцию и воровство!

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