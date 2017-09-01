Праздник испорчен. В школе №8 города Ханты-Мансийск учителя потеряли первоклассников

Сегодня по всей России школьники отмечают «День знаний». Первый день осени в нашей стране начинается традиционно: банты, букеты и торжественные линейки. В СМИ принято сообщать о количестве подрастающего поколения, которое в текущем году сядет за учебные парты, рассказывать истории, вызывающие в сердцах аудитории приятную ностальгию, а также возвещать о радостных первоклашках, которым этот день запомниться на всю жизнь.

Однако, не для всех родителей и детей 1 сентября 2017 года стало праздником со слезами радости. В нашу редакцию обратилась мама первоклашки и рассказала о вопиющих недостатках в сфере образования в одной из школ окружного центра Югры.

«Начиналось, конечно, все замечательно, дочка стояла на линейке в первом ряду, где и все первоклассники. Родители стояли сзади. Когда торжественная программа подошла к концу, первоклашек повели в школу. Взрослые оставались стоять и ждать, когда все первые классы разойдутся по кабинетам на свой первый урок», — сообщает источник.

Далее женщина зашла в школу и направилась к кабинету, где должен был находиться ее ребенок, однако, заглянув внутрь, она не обнаружила там дочери.

«Я стала бегать по всем кабинетам, искать дочь, спрашивала, нет ли у них в классе лишних детей. В одном классе был лишний ребенок, но учительница не знала какой именно. Визуально дочери там не было. Заглянув в кабинет другого класса, я узнала, что у них, наоборот, кого-то не хватает».

Ребенок, конечно нашелся. К счастью, девочка даже не испугалась, но осадок от праздника знаний у родителей остался далеко не радостный.

«Это проблема квалификации учителя. Они халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей, потерялся не один ребенок. Наша учительница даже никак не среагировала, когда я обратилась к ней. Я заглянула в кабинет и не увидела дочь, сообщила об этом классному руководителю, на что она мне ответила «найдется». Я считаю, что малышей-первоклашек нужно было хотя бы пересчитать, сделать перекличку, перед тем как заводить в это огромное и незнакомое здание», — думает женщина.

А если бы не нашелся. Даже страшно представить себе, что может произойти, если 6-летний школьник теряется в школе, выходит на улицу, там не обнаруживает в толпе родителей и отправляется на поиски родных или своего дома, в одиночку.

Кроме того, мама потерявшегося ребенка недоумевает, как можно было настолько плохо организовать массовое мероприятие с участием детей, когда в регионе твориться подобный беспредел (имеет в виду сургутскую резню). Кстати, об этом родитель также поделился своим мнением с нашим корреспондентом.

«Я не понимаю, как вообще можно говорить о какой-то безопасности, когда даже охранник в восьмой школе не выполняет, на мой взгляд, свою работу. Идут люди, их очень много, при желании мог зайти любой желающий с той же бомбой в рюкзаке, и никто бы на него не обратил внимания. Кроме одного охранника-мужчины, в холле школы стояли две женщины из полиции, они были в форме. Но этого было бы мало, случись какое-либо ЧП»