Праздник испорчен. В школе №8 города Ханты-Мансийск учителя потеряли первоклассников
Опубликовано: 1 сентября 2017, 14:18 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня по всей России школьники отмечают «День знаний». Первый день осени в нашей стране начинается традиционно: банты, букеты и торжественные линейки. В СМИ принято сообщать о количестве подрастающего поколения, которое в текущем году сядет за учебные парты, рассказывать истории, вызывающие в сердцах аудитории приятную ностальгию, а также возвещать о радостных первоклашках, которым этот день запомниться на всю жизнь.
Однако, не для всех родителей и детей 1 сентября 2017 года стало праздником со слезами радости. В нашу редакцию обратилась мама первоклашки и рассказала о вопиющих недостатках в сфере образования в одной из школ окружного центра Югры.
«Начиналось, конечно, все замечательно, дочка стояла на линейке в первом ряду, где и все первоклассники. Родители стояли сзади. Когда торжественная программа подошла к концу, первоклашек повели в школу. Взрослые оставались стоять и ждать, когда все первые классы разойдутся по кабинетам на свой первый урок», — сообщает источник.
Далее женщина зашла в школу и направилась к кабинету, где должен был находиться ее ребенок, однако, заглянув внутрь, она не обнаружила там дочери.
«Я стала бегать по всем кабинетам, искать дочь, спрашивала, нет ли у них в классе лишних детей. В одном классе был лишний ребенок, но учительница не знала какой именно. Визуально дочери там не было. Заглянув в кабинет другого класса, я узнала, что у них, наоборот, кого-то не хватает».
Ребенок, конечно нашелся. К счастью, девочка даже не испугалась, но осадок от праздника знаний у родителей остался далеко не радостный.
«Это проблема квалификации учителя. Они халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей, потерялся не один ребенок. Наша учительница даже никак не среагировала, когда я обратилась к ней. Я заглянула в кабинет и не увидела дочь, сообщила об этом классному руководителю, на что она мне ответила «найдется». Я считаю, что малышей-первоклашек нужно было хотя бы пересчитать, сделать перекличку, перед тем как заводить в это огромное и незнакомое здание», — думает женщина.
А если бы не нашелся. Даже страшно представить себе, что может произойти, если 6-летний школьник теряется в школе, выходит на улицу, там не обнаруживает в толпе родителей и отправляется на поиски родных или своего дома, в одиночку.
Кроме того, мама потерявшегося ребенка недоумевает, как можно было настолько плохо организовать массовое мероприятие с участием детей, когда в регионе твориться подобный беспредел (имеет в виду сургутскую резню). Кстати, об этом родитель также поделился своим мнением с нашим корреспондентом.
«Я не понимаю, как вообще можно говорить о какой-то безопасности, когда даже охранник в восьмой школе не выполняет, на мой взгляд, свою работу. Идут люди, их очень много, при желании мог зайти любой желающий с той же бомбой в рюкзаке, и никто бы на него не обратил внимания. Кроме одного охранника-мужчины, в холле школы стояли две женщины из полиции, они были в форме. Но этого было бы мало, случись какое-либо ЧП»
Добрый день,
уважаемая мамочка и все родители, которые не довольны нашей любимой школой № 8.
Как Вы смогли потеряться в школе и или своего ребенка, если в фойе вместе с нами родителями стояли 2 охранника школы, 4 сотрудника полиции и почти вся администрация школы. Мы все видели как Вы скандалили с завучем начальных классов, которая пыталась Вас успокоить. Мы все видели, что Вы нашли своего ребенка в соседнем классе, где он спокойно сидел, в то время как Вы кричали на учителей.
Мы родители недоумеваем, как Вам «не повезло» со школой! ПОМЕНЯЙТЕ НА ЛУЧШУЮ.
Нас она устраивает, а не устраивает родитель, который про наших учителей и школу 1 сентября пишет гадости.
С Днем знаний, Вас.
Уважаемая Мария, довожу до вашего сведения, что ребенка я не находила в другом классе как говорите вы. Его нашел другой человек. В то время когда мы с мужем и с завучем по второму разу проходили по всем кабинетам первых классов. А до этого было еще несколько кругов, когда мы искали ее с мужем вдвоем. Представьте мое состояние в этот момент. Помогать искать ребенка начали только тогда, когда я подошла к руководству и предъявила им претензии (естественно на эмоциях потому что очень испугалась за дочь -15 минут безрезультатных поисков).
А ребенок в это время просто сидел в классе! Возможно, он и перепутал класс. Но уважаемая мамочка своими истериками вы только портите ребенку настроение и праздник. Мы, родители учащихся нашей школы, благодарны всему педагогическому коллективу за их труд, мастерство. Школа функционирует в сложной ситуации перенаполняемости. На линейке, кроме ваших малышей, были и наши дети. А вместе это:1,5,9,10,11 классы! Критиковать может каждый! Вы только еще переступили порог школы и уже истерите.А Ваш ребенок счастлив и спокоен.
Ну взяла бы за руку и проводила до класса.. что за бред.. все виноваты кроме меня.. удивляет отношение людей ко всему окружающему
Ох, что за истерия) И заголовок какой… «учителя потеряли детей». Все в порядке и все хорошо, но нет. Вместо того, чтобы заниматься семьёй и воспитанием ребёнка, вы бежите в редакцию. Не нравится школа-поменяйте. Нечего заниматься ерундой. Дайте ребёнку простенький телефон, обозначайте место встречи на массовых мероприятиях( в случае, если разойдетесь) и пр. Исправляйте мир с себя.
Скажите спасибо что в редакцию. Если бы такая ситуация случилась с моим ребенком, то я бы не только к журналистам обратился. Сначала к директору, потом в департамент образования и закончил бы прокуратурой. Не нужно наезжать на человека который рассказал о проблеме нужно решать ее
Вот к директору бы и обратились! Все конфликты надо решать на месте. А первоклассники ежегодно в каждой школе то зазевались, то расстерялись, то не за той тетенькой пошли. Психология! А наши учителя и администрация реагируют сразу, помогают. Вам тоже в помощи не было отказано. А учитель не может бросить 30 с лишним учеником и бежать искать одного. Для это и существует распределение ролей. И как мы наблюдали, сотрудники школы помогали всем: родителям, детям.То мамы истерит, то бабушки и дедушки в обморок падают.А толпа была немалая: 200 только первоклассников и с каждым 2-4 взрослых. Уважаемая администрация школы вам совет, для предупреждения истерик родителей не пускать дальше школьного крыльца! Порядка и грязи будет больше!!!
Конечно, можно понять маму, которая потеряла свою дочь. Но я возмущена организацией линейки ! 1- КЛАССНИКОВ КАК СТАДО ЗАГНАЛИ НА ЛИНЕЙКУ, И ТАК ЖЕ ВЫПРОВОДИЛИ! ТУТ ЛЮБОЙ УЧИТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ СВОИХ УЧЕНИКОВ, ТЕМ БОЛЕЕ 1 КЛАСС!
ЭТО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, ПОЧЕМУ ДИФЕРАМБЫ ПОЮТ КАДЕТАМ??! РАНЬШЕ ВСЕГДА НА ЛИНЕЙКЕ ТОРЖЕСТВЕННО 1 КЛАССНИКОВ ВСТРЕЧАЛИ ! ЭТО ИХ ПРАЗДНИК! А СЕГОДНЯ ЧТО???
Стыд и позор организаторам линейки, так легкомысленно относиться к организации столь важного мероприятия, ведь такое событие для детей, которые только заступили за порог школы, никогда не повториться!!!
Уважаемый Сергей! Ваша помощь при организации Линейки пригодится в следующий раз. Обратитесь в школу в будущем году. Я думаю, Вашу помощь сотрудники с удовольствием примут. Вот и продемонстрируйте свои организаторские способностию А то критиковать, лечить и учить умеют все!
Слушайте, я поражаюсь таким родителям!!! Истеричным и неуравновешенным! Потеряла сама ребёнка! Всех поставила науши! Испортила праздник окружающим! Мой ребёнок вообще испугался, когда эта мамашка кричала на всю округу! А самое весёлое в этой ситуации, что она ребёнка нашла в своём же классе! И с такими родителями нам учиться в одной школе! Одна из лучших школ города! Но уважаемая редакция как всегда, решила охаить школу для горячего материала!!! А маме следует принимать успокоительные препараты и лучше смотреть за ребёнком, раз уж она свою дочь не узнала!!!
Ее привели в свой класс из другого спустя какое-то время после начала урока. Девочка говорила из какого она класса, но ее почему-то отвели в другой.
Замечательная линейка! Я была у внука на линейке в четвертой школе и пришла в восьмую на линейку к внучке не сравнить!
Восьмая школа молодцы-ярко, празднично…. но воспитание родителей первоклассников поражает!!!!!
Начните с себя!
Горжусь, что мои дети и мои внуки учатся в школе №8
Надо было раньше думать когда ребенка в эту школу записывали, у людей бы поспрашивали все знают что это далеко не самая хорошая школа города. Чего еще вы ждали от 8 школы?
Уважаемая тезка! Выбирайте выражения в оценке труда людей. Ваш комментарий вообще некорректен.
Некорректна ваша школа которая набрасывается сейчас на человека который потеряв дочь разволновался и не правильно себя повел в стрессовой ситуации. Понятно что комментируют сотрудники школы, пытаются оправдать себя что не досмотрели за детьми при этом набрасываясь стаей на мать. вот такие там педагоги, не могут уладить конфликт. Это еще раз доказывает, что не зря про школу слухи ходят.
Доброе утро всем.
С началом учебного года. В школе учатся более 1700 детей, работают почти 150 педагогов. Судя по сайту школу, много интересного, много побед и достижений, школа живет, учителя стараются, работают с детьми. А какая — то Татьяна просто так берет и двумя строчками вешает ярлык второсортной школы. О каком воспитании детей мы говорим, о нашем будущем светлом и прекрасном, если взрослые не упустят шанс сказать и сделать гадость.
Судя по отзыву Татьяны все родители школы 8 (и я в том числе) — без малого 3500 человек недалекие люди, отдавшие на растерзание школе 8 своих детей. А выпускники школы 8 (тоже наверное не одна тысяча человек) недалекие посредственности, не получившие достойного образования. Почему когда пишите, не думаете о чувствах других! Вы их просто оскорбляете!
Ваше потребительское отношение к жизни выражается и к школе!
это же надо-одна бестолковая мамаша, сомнительной наружности, которая подняла панику на пустом месте — сумела и праздник испортить нам-родителям и детям начальной школы и коллектив грязью полить, а мне понравилась линейка…. в следующем году третьего ребенка в школу отдавать- в выборе не сомневаюсь- запишу в восьмую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мама ребенка какая-то бестолковая. Таких нужно изолировать от общества. Как же ребенку не повезло с мамой.. Это наверно действительно проблема образования что ребенок по глупости зашел в другой класс. Я со второго сентября сам ходил в школу. А этого ребенка мама будет несколько лет водить в школу и следить чтоб он не потерялся, и проверять есть или нет вооруженная охрана и металлоискатель. Да. Да. В школе должно стоять не менее двух полицейских в бронежилетах и автоматами а то вдруг….Маразм. Глупость и Идиотизм. Восьмой школе только терпения.
Может педагоги школы сделают ее ребёнка
нормальным достойным человеком,
У такой мамаши истерички это вряд ли получится-не уважая других и не замечая и не признавая своих ошибок этот человек не сможет привить это своему ребёнку приличных нравственных качеств.
Лечитесь, дорогая…злость никому чести не делает
Представляете, у меня ребёнка тоже потеряла учительница! Я тоже бегала везде искала. Это просто безобразие! Учителя безответственны. А тем кто их защищает, ситуация к ним вернётся. Посмотрим будут ли они спокойны за своего ребёнка.
Согласна с вами. Скорее всего люди не сталкивались с подобной ситуацией потому что не возможно быть спокойным, когда ты не знаешь где твой ребенок. А если сталкивались и оставались равнодушными, то это либо железные нервы, либо безразличие к своему ребенку.
Уважаемые родители, встаньте сами на место учителя, и попробуйте запомнить 30 детей за 5 минут. Это вина родителей, что их ребёнок не внимателен. Учителя запомнить не смог.