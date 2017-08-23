Сотрудники ФСБ «взялись» за чиновников Югры
Опубликовано: 23 августа 2017, 15:14 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следственные органы СКР расследуют уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий и злоупотребления должностными полномочиями при исполнении договора на воспроизводство водных биологических ресурсов, в соответствии с которым исполнитель договора обязался организовать поставку молоди сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна для ее выпуска на территории Ханты-Мансийского района.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО-Югре.
В настоящее время обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве предъявлено сотруднику отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого обвинение в мошенничестве предъявлено индивидуальному предпринимателю, который являлся исполнителем по данному договору. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
Также в деле в качестве подозреваемых фигурируют еще двое лиц, одним из которых является директор БУ ХМАО-Югры Природный парк «Самаровский чугас» . Об этом журналисты ИА «ЮграPRO» сообщали в материале «Сегодня в кабинете директора БУ Югры «Самаровский чугас» был произведен обыск. Он обвиняется в растрате 23 млн рублей». В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Отметим, претензии следственных органов к данному фигуранту не связаны с исполнением им обязанностей в бюджетном учреждении.
Распространенная в ряде СМИ информация о том, что фигурантами уголовного дела стали сотрудники правительства ХМАО-Югры и департамента по недропользованию ХМАО-Югры не соответствует действительности, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.
причем тут фсб, дебилоиды?
Смотрю в книгу-вижу фигу. Ты умник не видишь,что написано? Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ
Надо всех чиновников трясти .чиновник главный враг трудового народа
А почему Феликс ругается?
Рыба гниет с головы в прямом и переносном смысле
Шапшу проверте там тоже ужас что твориться. Что в УЮТЕ что в адмиристрации что и в школе. Школу в первую очередь так как там не опытная молодая особа начала мутить воду…………
Лол
Факт мошеннических действий и злоупотребления должностными полномочиями при исполнении — это очень развито в нашем регионе во всех структурах.