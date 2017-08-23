Сотрудники ФСБ «взялись» за чиновников Югры

Следственные органы СКР расследуют уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий и злоупотребления должностными полномочиями при исполнении договора на воспроизводство водных биологических ресурсов, в соответствии с которым исполнитель договора обязался организовать поставку молоди сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна для ее выпуска на территории Ханты-Мансийского района.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО-Югре.

В настоящее время обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве предъявлено сотруднику отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого обвинение в мошенничестве предъявлено индивидуальному предпринимателю, который являлся исполнителем по данному договору. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Также в деле в качестве подозреваемых фигурируют еще двое лиц, одним из которых является директор БУ ХМАО-Югры Природный парк «Самаровский чугас» . Об этом журналисты ИА «ЮграPRO» сообщали в материале «Сегодня в кабинете директора БУ Югры «Самаровский чугас» был произведен обыск. Он обвиняется в растрате 23 млн рублей». В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Отметим, претензии следственных органов к данному фигуранту не связаны с исполнением им обязанностей в бюджетном учреждении.

Распространенная в ряде СМИ информация о том, что фигурантами уголовного дела стали сотрудники правительства ХМАО-Югры и департамента по недропользованию ХМАО-Югры не соответствует действительности, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.