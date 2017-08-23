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Сотрудники ФСБ «взялись» за чиновников Югры

Опубликовано: 23 августа 2017, 15:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следственные органы СКР расследуют уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий и злоупотребления должностными полномочиями при исполнении договора на воспроизводство водных биологических ресурсов, в соответствии с которым исполнитель договора обязался организовать поставку молоди сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна для ее выпуска на территории Ханты-Мансийского района.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО-Югре.

В настоящее время обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве предъявлено сотруднику отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого обвинение в мошенничестве предъявлено индивидуальному предпринимателю, который являлся исполнителем по данному договору. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Также в деле в качестве подозреваемых фигурируют еще двое лиц, одним из которых является директор БУ ХМАО-Югры Природный парк «Самаровский чугас» . Об этом журналисты ИА «ЮграPRO» сообщали в материале «Сегодня в кабинете директора БУ Югры «Самаровский чугас» был произведен обыск. Он обвиняется в растрате 23 млн рублей». В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Отметим, претензии следственных органов к данному фигуранту не связаны с исполнением им обязанностей в бюджетном учреждении.

Распространенная в ряде СМИ информация о том, что фигурантами уголовного дела стали сотрудники правительства ХМАО-Югры и департамента по недропользованию ХМАО-Югры не соответствует действительности, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, Экология. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. феликс:
    23 августа 2017 в 16:24

    причем тут фсб, дебилоиды?

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    • Недибилоиду:
      23 августа 2017 в 16:38

      Смотрю в книгу-вижу фигу. Ты умник не видишь,что написано? Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ

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    • Эдмундович:
      23 августа 2017 в 23:38

      Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ

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  2. игорь.:
    23 августа 2017 в 16:59

    Надо всех чиновников трясти .чиновник главный враг трудового народа

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  3. Аноним:
    23 августа 2017 в 17:17

    А почему Феликс ругается?

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  4. Эколог:
    24 августа 2017 в 07:18

    Рыба гниет с головы в прямом и переносном смысле

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  5. Долгожитель:
    27 августа 2017 в 18:02

    Шапшу проверте там тоже ужас что твориться. Что в УЮТЕ что в адмиристрации что и в школе. Школу в первую очередь так как там не опытная молодая особа начала мутить воду…………

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  6. Долгожитель:
    27 августа 2017 в 18:03

    Лол

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  7. Мария:
    6 октября 2017 в 18:27

    Факт мошеннических действий и злоупотребления должностными полномочиями при исполнении — это очень развито в нашем регионе во всех структурах.

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