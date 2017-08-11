Срок содержания под стражей продлен Эдуарду Шмонину до 19 октября

Ханты-Мансийский районный суд продлил до 19 октября арест главного редактора «ОТВ- Югра» Эдуарда Шмонина, сообщил источник «ЮграPRO».

Напомним, журналист обвиняется по трём статьям УК РФ (ст. 128.1 – клевета, ч. 3 ст. 163 – вымогательство, ч. 3 ст. 242 – изготовление и размещение в СМИ порнографического материала).

Дело о продлении срока заключения Шмонина вместо судьи Людмилы Блашковой рассматривал судья Ринат Ахметов. Тем не менее, он принял аналогичное прежним решение в пользу следствия.

Сейчас Шмонин находится под стражей в Ханты-Мансийске и сегодня вечером будет этапирован в Тюменский следственный изолятор.