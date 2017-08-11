Срок содержания под стражей продлен Эдуарду Шмонину до 19 октября
Опубликовано: 11 августа 2017, 12:54 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ханты-Мансийский районный суд продлил до 19 октября арест главного редактора «ОТВ- Югра» Эдуарда Шмонина, сообщил источник «ЮграPRO».
Напомним, журналист обвиняется по трём статьям УК РФ (ст. 128.1 – клевета, ч. 3 ст. 163 – вымогательство, ч. 3 ст. 242 – изготовление и размещение в СМИ порнографического материала).
Дело о продлении срока заключения Шмонина вместо судьи Людмилы Блашковой рассматривал судья Ринат Ахметов. Тем не менее, он принял аналогичное прежним решение в пользу следствия.
Сейчас Шмонин находится под стражей в Ханты-Мансийске и сегодня вечером будет этапирован в Тюменский следственный изолятор.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: «ОТВ - Югра», «Чиновник.com», «Чиновник.ру», новости ХМАО, Новости Югры, Ринат Ахметов, Тюменский следственный изолятор, ХМАО, Эдуард Шмонин, Югра.
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Свободу Шимонину! Самому справедливому журналисту Югры!
ДАЕШЬ СВОБОДУ СЛОВА!!! жУРНАЛИСТА НА СВОБОДУ!!!
Удержание журналиста — правдоруба в тюремных застенках, как показатель того, что коррупционеры в эшелонах власти над смелыми людьми одержали верх. Но это пока лишь.
Товарищъ, верь взойдёт она —
Звезда пленительного счастья !
РОССИЯ ВСПРЯНЕТ ОТО СНА !
Бандитам, шантажистам, продажным торговцам грязью, таким мерзким подонкам, самое место в тюрьме!!!
Прямо в данный момент советник и зять 45-го президента США хабадник Джаред Кушнер договаривается с мусульманами о строительстве третьего храма. Нью-йоркцы уже называют Джареда антихристом. Так что скоро всем хана будет, а не только Шмонину.
Сильно напугал Эдуард наших Югорских чиновников. Будут придумывать для него новые уголовные статьи. Дело времени и цены вопроса.
Нецивилизованное решение вопроса ликвидации СМИ чиновник.ру. Губернаторы других областей выкупают неугодные СМИ с целью их закрытия, а не пытают главредов в СИЗО.
Сильно разнервировали статьи в «Ч» о педофилах в высших эшелонах власти. Гнобить Шмонина будут до упора, потому как флэшку с компроматом так и не обнаружили. Но думается , что отпустят перед выборами, ну что бы последние проценты не растерять.
Вы многого не знаете о господине Шмонькине, все его статьи грязные и заказные. А педофил он сам и ещё торговец человеческими судьбами
Таким чудовищам, как шмонькин, он же Шмондер, родной дом — тюрьма. Гиена , стервятник, продажный брехун и клеветник!! Сколько можно терпеть его беспредел?? Очень много искалечил судеб, из за своих грязных денег
Шмонин это человеческий отброс, облеченный ещё и в уголовную личину. Зэк-упырь, примазавшийся к журналистике. Блатной мир — родная среда Шмони. А статус надо поддерживать. Откинулся, погулял, стырил и снова лагерь. Все закономерно и справедливо.
Очень точно написано и что самое главное, на 100% правда!
Чтобы спокойно жить засадили в казематы истинного борца с коррупцией редактора Шмонина.
Только на сайте «Чиновник.ру» можно было прочесть о коррупционных разоблачениях в ХМАО.
Свободу Эдуарду Шмонину !
Эдуард — ярый антикоррупционер и трудяга на журналистском поприще. Вот с кого надо брать пример коррепондентам .Если бы все журналисты так выявляли и клеймили воров и мошенников от власти, то народ стал бы жить намного лучше