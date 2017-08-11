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Комментарии:

Срок содержания под стражей продлен Эдуарду Шмонину до 19 октября

Опубликовано: 11 августа 2017, 12:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

Ханты-Мансийский районный суд продлил до 19 октября арест главного редактора «ОТВ- Югра» Эдуарда Шмонина, сообщил источник «ЮграPRO».

Напомним, журналист обвиняется по трём статьям УК РФ (ст. 128.1 – клевета, ч. 3 ст. 163 – вымогательство, ч. 3 ст. 242 – изготовление и размещение в СМИ порнографического материала).

Дело о продлении срока заключения Шмонина вместо судьи Людмилы Блашковой рассматривал судья Ринат Ахметов. Тем не менее, он принял аналогичное прежним решение в пользу следствия.

Сейчас Шмонин находится под стражей в Ханты-Мансийске и сегодня вечером будет этапирован в Тюменский следственный изолятор.

Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    11 августа 2017 в 16:58

    Свободу Шимонину! Самому справедливому журналисту Югры!

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  2. сампосебе:
    12 августа 2017 в 16:36

    ДАЕШЬ СВОБОДУ СЛОВА!!! жУРНАЛИСТА НА СВОБОДУ!!!

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  3. СВОБОДУ ПРАВДОРУБУ ЮГРЫ !:
    13 августа 2017 в 12:59

    Удержание журналиста — правдоруба в тюремных застенках, как показатель того, что коррупционеры в эшелонах власти над смелыми людьми одержали верх. Но это пока лишь.
    Товарищъ, верь взойдёт она —
    Звезда пленительного счастья !
    РОССИЯ ВСПРЯНЕТ ОТО СНА !

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    • Ангелина:
      6 сентября 2017 в 01:52

      Бандитам, шантажистам, продажным торговцам грязью, таким мерзким подонкам, самое место в тюрьме!!!

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  4. Ага, помечтай!:
    14 августа 2017 в 16:25

    Прямо в данный момент советник и зять 45-го президента США хабадник Джаред Кушнер договаривается с мусульманами о строительстве третьего храма. Нью-йоркцы уже называют Джареда антихристом. Так что скоро всем хана будет, а не только Шмонину.

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  5. Так.:
    14 августа 2017 в 17:20

    Сильно напугал Эдуард наших Югорских чиновников. Будут придумывать для него новые уголовные статьи. Дело времени и цены вопроса.

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  6. .:
    14 августа 2017 в 19:28

    Нецивилизованное решение вопроса ликвидации СМИ чиновник.ру. Губернаторы других областей выкупают неугодные СМИ с целью их закрытия, а не пытают главредов в СИЗО.

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  7. Защита:
    15 августа 2017 в 13:05

    Сильно разнервировали статьи в «Ч» о педофилах в высших эшелонах власти. Гнобить Шмонина будут до упора, потому как флэшку с компроматом так и не обнаружили. Но думается , что отпустят перед выборами, ну что бы последние проценты не растерять.

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    • Ангелина:
      6 сентября 2017 в 01:54

      Вы многого не знаете о господине Шмонькине, все его статьи грязные и заказные. А педофил он сам и ещё торговец человеческими судьбами

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  8. Ангелина:
    6 сентября 2017 в 01:58

    Таким чудовищам, как шмонькин, он же Шмондер, родной дом — тюрьма. Гиена , стервятник, продажный брехун и клеветник!! Сколько можно терпеть его беспредел?? Очень много искалечил судеб, из за своих грязных денег

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  9. Болтвсемвамов:
    7 сентября 2017 в 08:33

    Шмонин это человеческий отброс, облеченный ещё и в уголовную личину. Зэк-упырь, примазавшийся к журналистике. Блатной мир — родная среда Шмони. А статус надо поддерживать. Откинулся, погулял, стырил и снова лагерь. Все закономерно и справедливо.

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  10. не чиновник:
    1 октября 2017 в 11:13

    Чтобы спокойно жить засадили в казематы истинного борца с коррупцией редактора Шмонина.
    Только на сайте «Чиновник.ру» можно было прочесть о коррупционных разоблачениях в ХМАО.
    Свободу Эдуарду Шмонину !

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  11. Шмонин -пример справедливости:
    1 октября 2017 в 11:21

    Эдуард — ярый антикоррупционер и трудяга на журналистском поприще. Вот с кого надо брать пример коррепондентам .Если бы все журналисты так выявляли и клеймили воров и мошенников от власти, то народ стал бы жить намного лучше

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